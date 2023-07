A Susana le encantaría que Mirtha se sume a Telefé

06/07/2023 - 20:12 Pura Vida

Aunque no esté actualmente en pantalla, la TV no puede dejar de rendirse ante ella. Bastó que aceptara visitar el streaming Olga, de Migue Granados, para convertirse en tendencia en las redes sociales a raíz de sus confesiones y disparatados momentos.

A sabiendas del furor que causa Susana Giménez, y con la intención de evitar la aglomeración de periodistas y fotógrafos, el programa "Soñé que volaba" se grabó el miércoles por la noche y se emitió ayer por la mañana, dejando uno de los momentos más comentados: la diva se subió a una moto que hicieron ingresar al estudio y la encendió. "Me encanta jalar la motoneta", había dicho.

Al margen de ese pasaje, Susana hizo confesiones acerca de su relación con Mirtha Legrand, sobre quien después comentó a la prensa que le gustaría que compartieran canal, en referencia a la posible negociación entre la productora de la "Chiqui" y Telefé para la emisión de sus clásicos almuerzos.

En ese marco adelantó que ella regresará el año que viene con su programa y que sería una buena idea que Mirtha estuviera los sábados y ella, los domingos. "Me estoy preparando para los Martín Fierro, tengo todos los días cosas. Sigo contratada por Telefé para mi programa que vuelve el año que viene. El programa tradicional todos los domingos creo", comentó al notero de "A la Tarde".

Y al ser consultada por la posible llegada de Mirtha a la programación del canal de las pelotitas, Susana remarcó: "Me alegraría que venga Mirtha a Telefé. No hablé con ella porque no tuve tiempo. No me llamó todavía. Sería bueno Mirtha los sábados y yo los domingos".

Durante la emisión de "Soñé que volaba", no perdió la oportunidad de elogiar a Legrand. "Yo la adoro, porque desde que empecé fue muy cariñosa conmigo", reconoció Susana. "Jugábamos mucho a las cartas. Los martes tenía una mesa y ella me invitaba", recordó Giménez. El humor típico de Migue apareció al instante de la anécdota y lo lanzó sin miedo a ofender a nadie: "Vos tenías nueve y ella como setenta", bromeó, antes de ser retado por la conductora, quien reveló que admira profundamente a su amiga.

En otro tramo habló sobre las drogas. "Yo soy antidroga total", reveló Susana ante la pregunta de si los estupefacientes habían sido parte de su vida. Y cuando indagaron si en su entorno había estado presente, la diva se limpió las manos asegurando que era tema de los demás. "Jamás lo probaría. Encima que no puedo dormir, ¿te imaginás probar cocaína?", se preguntó Giménez. "¿Pero sabés los Candy Crush que das vuelta ahí?", preguntó en tono jocoso el conductor, en referencia al juego electrónico favorito de ella.

Por lo que contó en el programa del hijo de Pablo Granados, que ya revoluciona el streaming, a Susana le gustan mucho los juegos de mes. En otro de los puntos altos contó que cuando Ricardo Darín y Florencia Bas van a visitarla a Uruguay, juegan a la canasta junto a su hija Mercedes. "Ricardo es bastante mal perdedor", reveló allí. También confesó que es mala hablada, "pero nunca en la tele", como crítica a lo que sucede en la pantalla.