¿Del Moro les trae suerte a los realities, o al revés?

07/07/2023 - 20:20 Pura Vida

El año pasado "Masterchef Celebrity" se consagró con el Martín Fierro de Oro, como lo mejor de la televisión abierta. Y este año, Santiago Del Moro vuelve a estar ternado como conductor de ese reality y de "Gran Hermano", que también persigue una estatuilla como su antecesor. Además, Del Moro debutará al frente de la ceremonia, cuya emisión impedirá que la gala de eliminación de "MasterChef" salga al aire y quede postergada para el próximo lunes.

Estos retrasos hacen que se prolongue la despedida del certamen culinario, que aunque no logró el nivel de audiencia de GH, se mantuvo siempre como lo más visto del prime time. No obstante, se supo que ya concluyeron las grabaciones, por lo que "MasterChef" ya tiene ganador. Hasta ahora quedan en competencia: Daniela, Silvana, Estefanía, Aquiles, Antonio, Rodolfo y Rodrigo. Tras la próxima eliminación, el tiempo podría comenzar a correr más rápido. Pero eso dependerá de con cuanta urgencia, Telefé necesite llamar la atención del público con un nuevo producto, mientras Marcelo Tinelli prepara el desembarco del "Bailando" en América TV.

La supremacía -en materia del rating- del canal de las pelotitas, que oficiará de anfitrión de la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro, se ve reflejado en los lauros que aspira, los cuales suman 44, mientras eltrece cuenta con 24 nominados, América con 15, igual que la TV Pública, y Elnueve con 14 posibilidades, todo una galería que se develará el domingo desde las 21 en una gala conducida por Santiago del Moro, nominado en Conducción Masculina por sus trabajos en "Gran Hermano" y "MasterChef Celebrity", y con grandes chances a llevarse el Oro.

Al margen de las expectativas que genera toda premiación, esta gala tiene algunos condimentos que amenazan con volverla inolvidable como, por ejemplo, la presencia de Jey Mammón, quien luego de ser denunciado públicamente de abuso sexual por el joven Lucas Benvenuto, a raíz de un hecho que ocurrió en el pasado, que para la Justicia, "prescribió", fue desplazado de la conducción de "La Peña de Morfi", cuando recién había arrancado la nueva temporada.

Aunque él no está nominado como conductor, sí lo está el programa musical que conducía junto a Jésica Cirio, desde la muerte de Gerardo Rozín, su creador. Y ya anunció que asistirá a la gala, aunque no sea bien visto por algún sector. "Voy a sentarme en la mesa de La Peña de Morfi porque no hay nada más merecedor que esa nominación. Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo, te juro. Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando", dijo Jey durante su paso por "Intrusos". Y sobre la incomodidad que puede generar su presencia adelantó: "Que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden. Y si hablan por atrás, que hablen por atrás".