"Se huele festejo en todos los rincones, sentirse santiagueño es sentirse alegre y feliz"

08/07/2023 - 20:26 Pura Vida

Daniela Anríquez lleva largos años desandando caminos con la música, arriba de los escenarios, y desde las aulas, como docente. Junto a Soles y Lunas, el conjunto vocal femenino que integra con Tere Pereyra, Patricia Herrera y Roxana Alieno, está cumpliendo 17 años, y el festejo se extenderá a lo largo de este 2023 con distintas presentaciones como la que preparan para el próximo 18 de julio, en el Centro Cultural del Bicentenario con invitados de lujo, entre los que figuran: Manolo Herrera, Pablo Carabajal, Luisa Galván y Lucía Sarmiento. Será la oportunidad de compartir un repertorio variado, desde folclore, canciones de autor y temas de Latinoamérica.

Haciendo un paréntesis entre las muchas actividades que surgen sobre todo en esta época de festejos, Daniela Anríquez compartió sus reflexiones sobre la esencia santiagueña.

¿Qué se siente ser santiagueño?

Sentirse santiagueño es sentirse alegre, feliz, porque según decía Orestes Di Lullo (el historiador y escritor), el santiagueño es triste por naturaleza, pero se ríe de su propia tristeza. Entonces, creo que el santiagueño es un ser alegre, a pesar de los problemas que pueda estar atravesando.

¿Qué es lo que más te emociona de esta fecha de aniversario?

Lo que más me emociona de estos días es que se huele a festejo en todos los rincones de la ciudad, en la plaza, en los distintos escenarios, todo el mundo está gestando encuentros.

¿Cómo crees que se puede seguir transmitiendo la cultura de Santiago del Estero a las nuevas generaciones?

A mí me toca la transmisión de la cultura desde la educación, porque soy docente. Desde el área de la música, que es a lo que me dedico, me toca enseñarles quiénes son nuestros referentes folclóricos, qué es una chacarera, cómo se la puede interpretar. Les enseño también a interpretar una chacarera mientras vamos compartiendo el significado de las letras de las chacareras. Ahí hacemos un poco de cultura.

¿Qué canción te parece que resume el sentir santiagueño?

Para mí, la chacarera que resume el sentir es "Puente carretero", porque esa es la que pide la gente que está viviendo afuera y en las guitarreadas o las peñas. Hasta no hace mucho nos pedían que cerremos el show con esa.

¿Cuáles son las tres cosas que identifican a Santiago del Estero?

Como dicen las letras de las chacareras, ahí está la idiosincrasia de los santiagueños. Es un ser solidario. También se identifica por su tonada,. El santiagueño es un ser sencillo, simple y tiene un humor que lo caracteriza.

En sus recorridos por la Argentina, de la mano de la música, ¿cómo reconocen a otros santiagueños?

A lo largo de las giras, por la tonada, la sonrisa y el abrazo fraterno que nos dan cuando están lejos de su pago, en otras provincias.