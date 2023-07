Abel Pintos presentó en el Colón “Es un sueño”

10/07/2023 - 01:33 Pura Vida

Este domingo 9 de julio, en el Día de la Independencia, Abel Pintos se presentó en el Teatro Colón ante cientos de niños para estrenar su álbum Alta en el Cielo que incluye ocho emblemáticas canciones patrias como el Himno Nacional Argentino, el Himno al General San Martín y la Marcha de San Lorenzo, entre otras. El popular artista interpretó estas piezas con la Orquesta Académica del Teatro Colón y la dirección de Ezequiel Silberstein.

En el comienzo del recital, el cantautor aseguró: “¡Muchas gracias a todos! Es una emoción muy grande para mí y para todos nosotros estar en este momento arriba del escenario y por compartir estas canciones con ustedes. En primer lugar, les queremos dar las gracias a todos y a todas porque sabemos que viajaron desde distintos lugares y están poniendo su tiempo a toda nuestra disposición y vienen a compartir con nosotros, no solamente estas canciones, sino nuestra historia y nuestro sentir nacional”.

Además, Abel contó detalles del trabajo que hicieron para realizar este disco tan especial en su carrera: “Llevó algunos meses de trabajo, más de 500 personas trabajaron en todo esto, pero en realidad es un sueño que trae 25 años conmigo, en mi corazón… Cuando tenía la edad de muchos de ustedes, escuché por primera vez en un disco estas ocho canciones y sentía algo que quiero compartir en este momento. Sentí que al escuchar estas canciones que estos himnos, estas marchas y estas canciones patrias no son piezas de un museo”.

Nuestras canciones “Muchas veces tenemos la sensación de que estas canciones si no son en un acto escolar no se tocan, no se las puede ver porque son cosas lejanas, pues no. Esas canciones son nuestras, son de todos y de cada uno de nosotros, hablan de nuestra historia y de nuestro presente, y nos van a ayudar a seguir escribiendo esa historia en el futuro porque el futuro somos nosotros y todos ustedes. Estas canciones están hechas para cantar cuando uno quiera, con la emoción que uno quiera porque son de todos y de cada uno de nosotros. Y para apoyar esa idea hicimos este disco. Ojalá, la orquesta y yo podamos servir de guía para que ustedes canten con todo el amor que sienten o sientan por nuestra patria”, aseguró Pintos, muy emocionado.

Cabe recordar que el mencionado disco fue grabado por Abel y la Orquesta del Colón en la Usina del Arte y contiene ocho emblemáticas piezas: el Himno Nacional Argentino, el Himno al General San Martín, el Himno a Sarmiento, la Marcha de San Lorenzo, la Marcha de las Malvinas, Aurora, A mi bandera y Saludo a la bandera. En la página web de Himnos Argentinos se pueden descargar las canciones patrias de manera gratuita, libre de cualquier derecho de autor y regalía, por los más de 70.000 establecimientos educativos del país y por la comunidad en general.

También está disponible en todas las plataformas digitales y se producirán ediciones limitadas de CDs y vinilos para quienes deseen obtener este material en formato físico. Documental complementario Como complemento de este material, también se producirá un documental audiovisual en el que el propio Abel narra brevemente y de manera simple y coloquial referencias históricas de cada una de estas piezas musicales así como de los hechos o próceres a las que estas remiten. Las grabaciones de estos videos se realizaron en la biblioteca de la Legislatura Porteña