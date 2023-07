El terror de una maternidad conflictiva

10/07/2023 - 09:41 Pura Vida

Conozco su corto “La rabia de Clara” (2016), cuya protagonista bien podría ser prima no muy lejana de Valeria, el personaje central de “Huesera”. Clara ha sido mordida por un perro y, por esta causa, su marido la encierra en la casa; este relato simbólico de una mujer sometida al dominio masculino y el rol hogareño asignado ancestralmente se emparienta con el de Valeria, prisionera también de los mandatos sociales, en este caso vinculados con la maternidad.

Valeria tiene dificultades para quedar embarazada, lo cual, como se verá en la progresión del relato, es todo un signo que pasa inadvertido. Con su marido, Raúl, ya han consultado especialistas y practican las habituales técnicas caseras para facilitar la concepción. No se los nota afligidos; parecen una pareja feliz, esperanzada.

No obstante, a partir del ansiado embarazo, la joven empieza a experimentar extraños eventos que convierten su vida en una pesadilla. Hay una entidad extraña que parece rondarla. Como señalamos numerosas veces en esta columna, dentro del género del terror, la entrada del mal se produce a partir de una fisura en una familia. Para dramatizar esto, el guion de la propia Garza, en colaboración con Abia Castillo, recuperan la leyenda local de la huesera: una vieja hechicera que vive sola en una choza y se dedica a juntar huesos de animales, preferentemente lobos.

Luego, en un ritual, arma con ellos un esqueleto y da origen a un ser que cobra vida; en algunas versiones, es un lobo que luego deambula por el desierto; en otras, ese lobo se convierte en una mujer que corre riéndose a carcajadas.

Uno de los aciertos del guion es que no hay una narración específica de la leyenda; esta no llega a integrarse como una subtrama, sino que es apenas un rumor de fondo, un símbolo para expresar la reconstrucción (como la del lobo) de Valeria a partir del traumático descubrimiento de que no tiene el impulso materno que todos esperan, incluso ella misma.

Desde este punto de vista, “Huesera” es esencialmente un thriller psicológico, pues los sucesos, que oscilan entre lo onírico, alucinatorio y sobrenatural son vistos desde la perspectiva de la protagonista.

Relato con impronta feminista

Algunos críticos creyeron encontrar influencias del cine de Polanski en “Huesera”. Es posible; hay ciertas reminiscencias de “Repulsion” (1965), “Rosemary’s baby” (1968) y “Le locataire” (1976). Garza elabora un relato claramente con perspectiva de género, feminista, donde todas las piezas están articuladas integrando una cadena cohesiva. La directora tiene claro lo que quiere decir y utiliza todos los recursos para hacerlo. Ahora bien, la película funciona más como un drama de descubrimiento que como un espectáculo de terror. La primera hora de película (de un total de noventa minutos) impresiona como un extenso rodeo que no termina de arribar a un supuesto meollo prometido desde el título.

Es una constante sucesión de dichos eventos extraños, paranormales, que pretenden ser espeluznantes o generar algún sobresalto; pero que tendrán escaso efecto en espectadores con alguna experiencia en el género. Hay algún susto efectivo por ahí (entre otros “de manual”), un par de imágenes inquietantes, cuidada puesta en escena y no mucho más. Lo más perturbador de todo el film es el llanto persistente del bebé y la posibilidad de que sufra algún daño. Aun así, Garza hace un trabajo estimable y hace pensar en una autora digna de ser tenida en cuenta en el futuro.