Lanata le reveló a Chiche Gelbung detalles sobre su adopción: "Me pasó de todo"

10/07/2023 - 20:17 Pura Vida

En la noche en que la emisión de los Premios Martín Fierro superó picos de 27 puntos rating, Jorge Lanata se quedó con las ganas de que su programa "Periodismo Para Todos" fuera reconocido en la categoría de Mejor programa periodístico, galardón que recayó en "Animales Sueltos", el programa en el que estuvo al frente Alejandro Fantino.

Pero el sabor no fue del todo amargo, ya que Lanata pudo levantar el Martín Fierro a "Mejor labor periodística masculina". Y por lo que le contó al periodista Chiche Gelblung, en una entrevista íntima para Crónica, está acostumbrado a los sabores agridulces de la vida.

El día después a la entrega de los Martín Fierro, se emitió la charla en la que Lanata narró su impactante historia de vida.

Lanata explicó que su prima fue quien le reveló la verdad sobre su identidad. La mujer aseguró haber escuchado una conversación entre adultos, cuando aún era chica, en la que se se hacía mención de la adopción de Jorge.

"A los 56 años me enteré que era adoptado. Tenía una sola tia, hermana de mi papá que vivía, la tia Negra. Fui y la apreté para que cuente y contó. Me pasó que dije ´encima esto´. A mí me pasó de todo en la vida, la enfermedad de mí mamá, empezar a trabajar a los 14 años, el diario. La sensación fue ´es la frutilla para el helado´. Me pasa de todo", aseguró el periodista.

"Era entre triste y gracioso. Triste porque era doloroso pensar que a tu alrededor todos te mintieron. Si alguien te quiere no te puede mentir. No creo en la mentira piadosa", confesó Lanata ante Gelblung.

Además, el conductor de "Periodismo Para Todos" contó que en un momento tuvo ganas de buscar información sobre sus padres biológicos: "Cuando pasó esto ya no quedaba nadie de mi familia para insultar. En un momento pensé ´bueno, busco´. Hubiera sido relativamente fácil buscar, en maternidad de Mar del Plata, algo iba a aparecer".

"No pienso quién soy o quién seré, yo estoy. Pienso en mis hijas, pienso para adelante. No me preocupa saber de dónde vengo, no importa de dónde vengo, yo voy. Finalmente, nunca busqué nada. Me sentí amado por mis padres, pero cada uno hace lo que puede", finalizó Lanata en un mano a mano con Chiche.

Vicuña aclaró su dedicatoria

Luego de la gran noche de la televisión argentina, el actor chileno, Benjamín Vicuña también salió a aclarar una frase que dijo en su dedicatoria al recibir el premio a Mejor Actor Protagónico por su papel en "El primero de nosotros", donde agradeció al país por darle hijos y un amor, algo que parecía hacer referencia a su vínculo con Carolina "Pampita" Ardohain. Para evitar el escándalo, se enfrentó a los micrófonos y aclaró su frase, en "Cortá por Lozano".

"Quizás me equivoqué, pero justo estaba mi ex con su marido en el salón (Roberto García Moritán), puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo, pero claramente me refería al amor en todos aspecto".