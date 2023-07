La broma a Tapari que asustó a todos

11/07/2023 - 20:52 Pura Vida

Rodrigo Tapari, cantante y compositor argentino, generó un gran susto entre sus fanáticos porque fue detenido por un grupo de personas armadas que se lo habían llevado sin darle explicaciones mientras transmitía en vivo. Pero finalmente se trataba de una parte de su nuevo videoclip.

Mientras hacía un vivo en su Instagram desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se pudo ver cómo el artista tocaba el piano al ser abordado por un grupo de personas armadas. "Estoy en mi Instagram tranquilo, usted me explica y no hay problema", le dijo a uno de los uniformados que le contestó que no había tiempo para hablar, lo obligó a ingresar a un auto y le pidió que apagara la cámara.

Finalmente, el intérprete salió a aclarar la situación: "¡Mil disculpas a todos los que se asustaron igual que yo! Todo es parte del videoclip para el que nuestra productora nos invitó a participar en Bolivia. ¡Gracias por los mensajes!".

El artista también realizó declaraciones en la TV: "Me asusté como ustedes. De repente cayó todo el comando. En el video pueden ver mi cara de susto. Después me meten en la camioneta. Ahí es cuando me dicen que me quede tranquilo porque todo fue parte del video". Y sumó: "Yo les dije 'no sean malos', avisame. Mis viejos tienen 80 años".