Diego Peretti, Cardinali y Ferro, en un thriller político

12/07/2023 - 20:34 Pura Vida

El poder del discurso, del amor y de los secretos en la política son los ejes narrativos en que se sostiene "Doble discurso", película argentina de Amazon Original que llegará a los cines el próximo jueves 27 y, luego, el 4 de agosto a la plataforma de streaming Prime Video.

Diego Peretti, Julieta Cardinali y Rafael Ferro protagonizan esta comedia romántica que abreva de "Cyrano de Bergerac", obra clásica del dramaturgo francés Edmond Rostand, para profundizar, en un contexto de estos tiempos modernos, los temas citados.

Peretti, Cardinali y Ferro, en un zoom con EL LIBERAL, hablaron del consultor de imagen para políticos, de la periodista combativa Camila Hewell y del carismático y limitado intelectualmente candidato a Presidente de la Nación Ricardo Prat, respectivamente.

En esta cuestión de construir la imagen creíble de un candidato presidenciable, es una frase de Rostand la que marca el camino a seguir en "Doble Discurso". Esa máxima expresa: "Una belleza y mi ingenio serán tu escuela. Los dos formaremos un héroe de novela".

¿"Doble Discurso" es un película políticamente correcta, incómoda, neo romántica o sofista?

Diego Peretti: Tiene un poco de las tres cosas, neo romántico o romántico, trata de tener el romanticismo profundo del Cyrano en un mundo muy poco amoroso como pude ser el mundo de la política, ese contraste lo hace neo romántico. Y correcta, no creo que sea una película políticamente correcta, al contrario, me parece que es un thriller político que en vez de mostrar las bondades de la política, muestra su lado más oscuro. Y sofista está basado en el griego que sí, pero ojalá que en la política el sofismo estuviera volcado al bien y no volcado a la manipulación como se dedica "El Griego".

Rafael Ferro: Creo que muestra la parte más sucia de la política, así que estaríamos mostrando la parte incorrecta, por suerte está atravesada por el romanticismo, por una historia de amor. También hay una parte romántica con respecto a cómo ver la política, sobre todo el personaje de Julieta, que como periodista no transitó tanto el camino del periodismo como para que la ensucien del todo o como para darse cuenta de verdad cómo son las cosas; y en el mío, por inocencia.

La pregunta va para los personajes, ¿la política busca el éxito y no la verdad? ¿Todo tiene que ver con todo?

Ferro: Si, busca el éxito, básicamente por los ejemplos que tenemos, que en todo caso son malos ejemplos, pero en general se busca el éxito más que la verdad.

Cardinali: Yo creo que Camila lo que está tratando de buscar es la verdad y desenmascarar antes de que tenga éxito.

Peretti: En el caso del mío, en toda la película, termina buscando las dos cosas, la verdad con éxito.

¿La política es showtime, artificialidad?

Peretti: No, creo que no. Lo que se muestra en el filme está ahí el mundo, ese mundo que aborda, pero la política tiene que tener un costado muchísimo más solidario, bondadoso, amoroso fraternal y estoy seguro que existe, pero no es lo que muestra esta película.

Cardinali: No es lo que muestra esta película y existen muchos partidos que van hacia ese lugar y otros que van hacia otro lugar.

UN SANTIAGUEÑO, EN LA TRAMA

Cuánto de "Cyrano de Bergerac" tiene el filme

¿Cuánto de Cyrano de Bergerac tiene "El Griego", cuánto de su amada prima Roxane tiene Camila Hewell y cuánto del soldado Christian tiene Ricardo Prat?

Diego Peretti: "Yo del Cyrano, la nariz".

Rafael Ferro: "Yo del soldado, la facha... es tremenda. La película está muy basada en el Cyrano, la original, así que sí está inspirada en los tres".

Escrita y dirigida por Hernán Guerschuny, "Doble Discurso" cuenta con Jorge Suárez y Víctor Laplace, entre otros notorios actores argentinos. Y la gran sorpresa es la participación del actor santiagueño Daniel Ramírez en el papel de un aguerrido gremialista.

El filme sigue a "El Griego", un desafortunado consultor de imagen para políticos, que posee increíbles habilidades persuasivas; un carismático candidato, pero limitado intelectualmente, y una periodista combativa.

Entre el éxito logrado y la ambición

Rafael Ferro interpreta a un deportista al que van construyendo como político.

Al respecto, comentó: "Era muy divertido de encarar el personaje, de ser un deportista y de golpe alguien que cae en la política, que es un mundo que no conoce mucho y dejarse llevar, que lo manipulen, y ver hasta dónde él puede llegar, primero teniendo la ambición como deportista de éxito, de ver si puede llegar a ser Presidente, y ese era un triunfo casi deportivo más, pero después ir descubriendo todo lo que hay atrás, y ver que no quiere estar ahí adentro, y no quiere ensuciar la imagen que tiene de un deportista exitoso al que la gente quiere".