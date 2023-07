Elton John declaró a favor de Kevin Spacey en el juicio por abuso sexual contra el actor

17/07/2023 - 11:15 Pura Vida

El cantante inglés Elton John negó hoy por videollamada la presencia de Kevin Spacey en una fiesta organizada en su casa entre 2004 y 2005, donde una de las presuntas víctimas del actor denunció haber sido abusada sexualmente en el auto rumbo al evento, y señaló que solo recuerda la presencia de Spacey en la edición celebrada en 2001.



Tanto John como su pareja, David Furnish, fueron llamados a testificar sobre la presencia de Spacey en el baile anual "White Tie and Tiara" ("corbata blanca y tiara") en su casa en Windsor organizada por Elton John AIDS Foundation y patrocinado por OK Magazine, que proporcionaba las fotos que se publicaban en la revista.



Es que, en el marco del juicio por doce cargos de abuso sexual que se le sigue al actor en el Reino Unido presuntamente cometidos contra cuatro hombres entre 2001 y 2013, uno de los denunciantes alegó haber sido agredido sexualmente mientas manejaba el auto que llevaba al actor a la fiesta en Windsor en 2004 o 2005.



John, quien realizó el último concierto de su gira despedida en Suecia la semana pasada, fue consultado si reconocía a una de las presuntas víctimas y dijo que no conocía al hombre ni su nombre (que no puede trascender públicamente por razones legales).



Sobre la presencia del actor en el baile dijo que recordaba la llegada de Spacey al evento en 2001 porque "llegó de corbata blanca. Llegó en un jet privado y fue directo al baile".



Cuando la fiscal Christine Agnew KC le preguntó si Spacey había venido directamente del avión privado, John respondió con una sonrisa: "Supongo que sí. No creo que llevara corbata blanca en un vuelo comercial".



El responsable de clásicos como "Tiny Dancer", "Goodbye Yellow Brick Road" y "Rocket Man", entre tantos, también testificó que Spacey se había quedado a dormir en su casa en Windsor después del baile, pero que no lo había visitado en ninguna otra ocasión.



Furnish también testificó que Spacey solo había asistido a uno de los bailes, en 2001, y consultado acerca de si el actor de "House of Cards" había participado en algún otro año, insistió en que había revisado el archivo de fotos y no pudo encontrar ninguna imagen de él, excepto en ese evento.



Cuando se le preguntó si hubiera sido posible que Spacey hubiera asistido al baile y no hubiera sido fotografiado, Furnish respondió habría sido "imposible" en el caso de una "estrella de la magnitud de Kevin Spacey".



Además, consultado sobre la presunta víctima, Furnish dijo que ocasionalmente había hablado con él, a quien describió como una "persona muy amigable, afable y tranquila". "Siempre puedes participar en bromas juguetonas con él", dijo. "Era una persona buena, divertida y atractiva".



En su exposición la semana pasado, el laureado actor, de 63 años, dos veces ganador del premio Oscar de la Academia de Hollywood por los filmes "Belleza americana" y "Los sospechosos de siempre", rechazó vehementemente las acusaciones en su contra.