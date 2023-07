Bárbara de Regil sobre su asesina Rosario Tijeras: " No le gusta la injusticia"

18/07/2023 - 20:48 Pura Vida

Quien se expresa de esta manera es Bárbara de Regil, actriz mexicana y protagonista de la narconovela "Rosario Tijeras", cuya segunda temporada estrenó A&E.

¿Quién es Rosario Tijeras?

Rosario es una mujer fuerte. Es una mujer que tiene una personalidad fuerte, que tiene un carácter súper definido, que no traiciona a quien es. Que siempre es quien es sin ninguna pena. Es una mujer honesta. Es noble, es justiciera, no le gusta la injusticia. Es directa. Es súper amorosa. Es una mujer que aprende rápido, es hábil. Y ama a la gente y no le gusta que se metan con los buenos. Rosario Tijeras es una mujer valiente. Muy valiente. Es fuerte, pero no es fuerte de fuerza. Es fuerte de alma. Es fuerte, es intensa. Es muy honesta, es muy directa. Es muy honrada. Es muy justiciera y le encanta la justicia y que las cosas hagan bien y no meterse con la gente buena. Es una mujer salvaje, es una mujer sin educación. Es una mujer noble y buena. Y es una mujer que no le tiene miedo a la muerte.

¿Cómo te vamos a ver en esta segunda temporada de Rosario Tijeras?

En esta segunda temporada van a ver a Rosario mucho más fuerte. Van a ver a una Rosario mucho más pensante, mucho más hábil. Pues sí ya era hábil en la uno, en la dos mucho más hábil porque aprende. Porque todos los golpes que recibe, como muchos seres humanos, la hacen más fuerte. Entonces se hace más fuerte físicamente y mentalmente. Entonces en esta segunda temporada van a ver una Rosario como más perceptiva a todo y con más ganas de vivir por ella y por su hermano. Y al mismo tiempo de luchar contra las injusticias, porque es lo que le toca vivir otra vez. Entonces, en esta segunda temporada van a ver un a Rosario que tira el arco, que escala, que pelea, pero porque le enseñan. Y como es una mujer hábil, lo aprende rapidísimo. Muy fuerte, ahora sí físicamente. Rosario viene muy dura. Porque van a ver a una mujer que va a aprender a hacer cosas. O sea de por sí, Rosario es una mujer hábil. Y entonces cuando tú tienes a un ser humano hábil ya de vida que creció en medio de como de mucha violencia y es hábil, se le da a hacer lo que sea. Y luego le enseñas a hacer las cosas bien y no bueno. Entonces vamos a ver a una mujer siempre con la misma esencia. Nunca se va a perder esa Rosario, esa Chayo que todo el mundo quiere. Esa Chayito. Pero vamos a ver una mujer mucho más pensante.

¿Cuál es el propósito de Rosario dentro de la historia?

El propósito de Rosario en esta historia es cuidar a los suyos, a la gente que ama y luchar por la injusticia.