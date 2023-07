"Peteco" Carabajal: "Me gusta ser parte de una cultura fuerte"

19/07/2023 - 20:47 Pura Vida

La santiagueñeidad está presente, siempre, en la creación de Carlos Oscar "Peteco" Carabajal. El orgullo de ser y sentirse santiagueño se destaca en la obra del músico nacido en La Banda.

El desarraigo cobra importancia en la poesía del prolífico autor que en estos días se encuentra en Santiago participando de diversos eventos artísticos y culturales.

¿Qué se siente ser santiagueño?

Ser santiagueño es una alegría para mí porque me gusta ser parte de una cultura fuerte, de un pueblo que tiene historia y que posee la cosa más linda que es la de ir siempre hacia adelante sin perder las cosas que son importantes para la identidad. Todo eso me hace sentir orgulloso de ser santiagueño.

¿Qué es lo que más los emociona de estos días?

Las cosas que me emocionan en estos días, y podría decir siempre, es encontrarme que en cada hogar santiagueño se hace música y no cualquier música sino chacareras, zambas, gatos y escondidos, música folclórica y santiagueña. Hay muy pocos lugares donde uno sabe, no sé, me imagino, doscientos o trescientos metros, hay una casa donde después de comer se arma una guitarreada y se reverdece en cada día la cultura.

¿Cómo se imaginan que se puede seguir transmitiendo a las nuevas generación la cultura de Santiago?

Me parece que esto que estoy diciendo es la forma, simplemente viviéndola, sintiéndola todos los días. Esta es la mejor forma de transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones.

¿Cuáles son las tres cosas que crees que identifican a Santiago del Estero?

Creo que hay varias cosas que identifican al santiagueño y tienen que ver con su cultura, por ejemplo, la música, particularmente la chacarera. Es una de las cosas más lindas porque a donde vamos siempre aparece un santiagueño.

A lo largo de las giras, ¿cómo detectan a otro santiagueño?

En cualquier parte del mundo, siempre hay un santiagueño y apenas uno escucha el saludo, la tonada, ya sabe, es la emoción, la emoción de saber que uno con el simple canto lo está haciendo volver al pago. Siempre nos está pasando eso cuando andamos de viaje.