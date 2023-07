ELENA REVELÓ POR QUÉ RAZÓN SE SIENTE "RARA"

22/07/2023 - 20:11 Pura Vida

Con tan solo 14 años, Elena estrenó el videoclip oficial de "Rara" canción que da título a su primer EP homónimo. A tan temprana edad, su increíble voz es un punto a destacar.

Este single es muy personal para la cantautora puertorriqueña quien vivió una etapa de sentirse "Rara" y que le sirvió de inspiración para componer este tema.

"¿Por qué se llama rara? En la escuela me decían mucho que yo era rara y eso me frustraba porque yo pensaba que era un insulto, hasta que un día hablé con mi padre y él me dijo que ser "raro" es algo bueno, porque quieres ser diferente. Quiero dejarle saber a todas esas personas y jóvenes que alguna vez se sintieron "raras" que eso está bien… Es bonito ser diferentes", comentó Elena quien en agosto próximo vendrá a la Argentina para promocionar su trabajo.

Cinco temas

Elena lanzó su primer EP con cinco temas de su autoría y trabajados junto un gran equipo de productores como lo son la cantautora dominicana Covi Quintana quien colaboró con ella en la producción y composición del tema "Mil Idiomas", el vocalista y músico Gustavo González de la agrupación BlackGuayaba , quien trabajó en la producción de los temas "Rara", "Eres Tú" y "Ojos Azules" y por último el músico, director y productor musical José Gómez ("El Profesor Gómez") quien produjo el tema "Tu Amiga".

Nació el 25 de noviembre de 2008 en San Juan, Puerto Rico. Actualmente, cuenta con 14 años y vive en Puerto Rico. Desde muy temprana edad se introdujo en el mundo de la música ya que desde los 4 años toma clases de piano.