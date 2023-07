Graciela Alfano: “YO PASÉ POR TODAS LAS ETAPAS”

23/07/2023 - 22:12 Pura Vida

Graciela Alfano es admirada no solo por su belleza, sino también por su actitud y porque nunca se mostró débil cuando se encienden las cámaras. En un charla con Dante Gebel en “La Divina Noche” (El Nueve), la actriz habló de su pasado y del abuso que le tocó atravesar cuando era una niña y que decidió contar en los medios recién en 2019. “En ese momento se tapaba mucho y los niños sufrían por más tiempo ese tipo de situaciones”, explicó. “Yo pasé por todas las etapas, incluso hasta hoy”, reveló sobre el traumático episodio que vivió con un vecino cuando tenía solo cuatro años. “Puedo hablar de eso sin revivirlo. Se trata de eso, de saber que fue una experiencia, que dejó un aprendizaje, que dejó una persona con más herramientas por no quedar en el papel de víctima”, agregó. “Luego hay muchas cosas, pude hacer terapias y fui a grupos de ayuda, pero era bastante difícil porque era una persona famosa y tenía miedo si alguien lo contara en otro lado, entonces, tenía que ir con mucho cuidado. Uno tiene que tocar fondo para resurgir”, recordó Alfano. Luego, Graciela habló de la muerte de su papá cuando ella tenía 12 años y de su relación con su mamá. “Al principio se dijo un suicidio, después un asesinato”, dijo Gebel y ella respondió: “Hasta el día de hoy no se sabe, es confuso. Y con mi madre -con quien no tenía una buena relación- le dije antes de morir ‘no importa lo que hayas hecho y lo que hagas, porque nunca voy a dejar de amarte’”. Y luego se emocionó al decir: “Es el día de hoy que la recuerdo con toda su luminosidad porque mi madre era muy culta y me enseñó muchas cosas”. A lo largo de su vida vivió grandes desafíos y siempre encontró la fortaleza para que nada la derrumbe. “Yo nací empoderada”, reconoció en la charla con el periodista. Hace un tiempo, la actriz y exjurado del “Bailando”, contó que había sido operada de cáncer de riñón y reveló cómo vivió todo ese proceso. “Cuando te dicen ‘es maligno’, son dos palabras que te sacan la brújula”, manifestó. “Uno sabe que se va a morir, pero cree que se va a morir todo el mundo y último uno. Y eso como que te trae a tierra porque cáncer tiene que ver con muerte”, continuó. Lo cierto es que Alfano se sometió a una operación donde le sacaron el riñón afectado por el tumor y se sometió a tratamientos preventivos. La ex de Matías Ale, describió cuando en el momento de la operación tuvo una revelación que la ayudó a cambiar el chip en medio de la enfermedad. “Nada puede hacerme más feliz que lo que soy en este momento, lo dije ahí porque estoy viva. Lo digo en cada momento porque, más allá de lo que estoy pasando, estoy viva”, dijo Graciela. En otro tramo del reportaje, Graciela Alfano reflexionó sobre su actitud con el correr del tiempo. “Los años generan diversidad, porque nadie envejece igual. Entonces vos podés hacer lo que te da la gana y no meterte en ese código de ‘Ay, no entiendo, no sé cómo hacer’, Tenés que decir ‘wow qué desafío, le voy a meter, lo voy a hacer”, sostuvo. La famosa remarcó que puede recibir muchas críticas, pero que ya no le afectan porque aprendió a conocerse y estar segura de ella misma, ejercicio que hace todas las mañanas para comenzar el día. “Me dicen muchas cosas, pero adentro mío siento una gran vitalidad”, destacó.