Wanda Nara se fue del país y volvió a referirse a su salud: “Hablan y aseguran cosas que no son verdad”

Wanda Nara se fue de la Argentina en avión privado rumbo a Turquía luego de que su marido, Mauro Icardi, decidiera renovar su contrato con el Galatasaray.

En el vuelo viajaron Wanda, Mauro, el estilista y amigo Kennys Palacios y cuatro de los hijos de la conductora. Francesca e Isabella, fruto de su relación con Icardi, y Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López. Quien se quedó en la Argentina es el hijo mayor de Wanda, Valentino, que se encuentra jugando en las inferiores de River Plate.

La mediática volvió a teñirse de morocho, tono que le gustó mucho y que dejó sólo por unos días, según dijo, “por trabajo”. Desde su cuenta de Instagram también les aclaró a sus seguidores que el motivo del viaje no tiene nada que ver con su salud: “No me voy a hacer ningún tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”.

“La verdad que estoy bien. Y sí, muchas cosas se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad, sin medir que están hablando de la vida de otro”, manifestó la mediática en otro posteo.

Cabe recordar que no pasaron muchos días desde que Wanda fue internada de urgencia por un fuerte dolor abdominal y generó preocupación porque sus estudios no habrían salido bien y se habló sobre un cuadro de salud preocupante. Sin embargo, ella decidió explicar de qué se trataba, aunque aclaró que prefería mantenerlo en la intimidad.

“Me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios. Como toda mamá, intenté ocultarles a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”.

Por ese entonces se vio a Zaira Nara volviendo desde Ibiza, así como a Maxi López que viajó a la Argentina “para acompañar”. Pero las aguas se fueron calmando y Zaira pudo retomar sus vacaciones. Incluso Kennys Palacios firmó su contrato para participar del Bailando 2023 cuando se había pensado que se apartaría para estar con Wanda.