PATY CANTÚ SACA SU LADO SEXY EN "A LAS 3"

29/07/2023 - 20:19 Pura Vida

"Soy Sagitario, pero mi luna es en Leo y mi ascendente en Piscis". En esta frase, la cantautora mexicana Patricia Giovanna Cantú Velasco, conocida como Paty Cantú, revela su carta astral y echa luz a lo que la motiva.

Por intermedio de una trilogía de EPS, Paty apuesta a exhibir sus facetas y crear narrativas diferentes. En el 2023 lanzó el primero de los materiales, "Piscis", pero para inaugurar la temporada de "Leo", Paty muestra su lado más sensual con "A las 3", colaboración con León Leiden que ya estrenó y cuya letra aborda un amor secreto y clandestino.

-¿Lo prohibido es la tentación irresistible, el deseo irrefrenable que planteas en tu canción "A las 3"?

Puede serlo si así lo decide la persona que está escuchando esa canción y quiera usarlo como herramienta, pero lo mágico y lo bonito de la música es que no importa si el tema es el más profundo o el más, entre comillas, superficial. Cada quien puede tomarlo como quiera. Yo, a la hora de componer esta canción estaba pensando, más bien, en que las cosas cuando no se meten los demás suelen ser más divertidas porque nadie opina, nadie está arruinando nada. El dicho dice: "Mientras menos gente lo sepa hay más posibilidades de que nadie lo arruine". Entonces, un poco, esta secrecía que tiene que ver con que es muy divertido el juego cuando es con los que están jugando. Hablamos un poco también del tema de la diferencia de edades, en particular nosotros en la canción, porque León es más chico que yo y éramos los que estábamos componiendo la canción. Entonces, dijimos por qué no tocar el tema, pero puede ser cualquier cosa, pueden ser dos personas que se definen de una relación que es romántica o que es meramente física, momentánea o lo que quiera, pero que haya esa complicidad. Eso creo que es lo que lo hace divertido más que sea prohibido o no.

EL PODER FEMENINO: "NATURALIZAR LA CONVERSACIÓN, NORMALIZARLA ME PARECIÓ UN ACTO DE PODER"

- ¿Cuánto se revela el poder femenino en esta canción como lo has hecho en tu disco "La Mexicana"''?

Creo que mucho porque desde que estábamos componiendo la canción, insisto, en mi cabeza decía: "Yo, Paty, estoy en una relación". Tal vez esta no es mi historia en este momento, en este día, pero sé que me siento suficientemente fuerte, poderosa, interesante para tener el control de cualquier tipo de situación que yo quiera. Si yo quiero tener una relación con alguien que sea diez años más grande o si quiero tener una relación que sea diez años más chico, podría. Entonces, fue muy natural para mí hablar del tema, de tocarlo y a sabiendas que, en un mundo de habla hispana, sobre todo, no es tan común hablar de una relación en donde, a lo mejor, la mujer es más grande. O sea, si es más chica está mal y cuando es más grande está mal. Y cuando es al revés no hay problemas. Cuando el hombre es más grande es como "felicidades, que bien lo hiciste. Y si el hombre es el más chico en la relación con una mujer más grande le van a decir que es increíblemente astuto porque cómo logró conseguir a ese trofeo de mujer. Pero, la mujer, en las dos mismas situaciones es como "uhhh, la verdad es que es una señora". A las mismas cosas, donde hay doble estándar, naturalizar la conversación, normalizarla me pareció un acto de poder.

NÚMERO UNO EN SU PAÍS: "AL GO SIGNIFICA, NO SÉ QUÉ"

-¿Así como "La Mexicana" se convirtió en un himno moderno de orgullo y amor por su tierra, consideras que "A las 3" podría convertirse en un himno del ser uno mismo?

Lo que he descubierto, en la humildad del proceso de ser artista y de ser compositor, es que esa verdad no la voy a saber hasta que pase más tiempo. "A las 3" es número uno en la radio nacional de mi país. Hace rato que eso no me pasaba. Es muy emocionante. Algo significa, no sé qué. La realidad es que, normalmente, hasta que pasan un año o dos años empiezas a saber que sobrevivió, que sobrevivió al tiempo, que fue más allá de la tendencia, que conectó con la gente. Hoy con "La Mexicana" hay muchas cosas que me enorgullecen y veo en retrospectiva que sí marcaron un momento importante.