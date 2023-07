Natalí Jugo empodera a la mujer en "No me importa"

29/07/2023 - 20:45 Pura Vida

Cinthia Bucci, Mili Lescano, Cielo Padilla, Leiza Padilla y Mariana Autalán son las "Reinas Poderosas" que acompañan a Natalí Jugo en el videoclip del flamante tema.

"'Reina Poderosa' es una canción mexicana que la saqué de una serie. Es un tema que me encanta por el contenido que tiene la letra. La grabé y luego, con mi amiga Sofía González, hemos producido el video", destacó Jugo en diálogo con EL LIBERAL.

En cuanto a las "reinas poderosas" a las que alude la composición y que son protagonistas del video, Natalí destacó: "Habíamos planificado reunir a mujeres de diferentes lugares, colores, tallas, contexturas físicas para dar un mensaje de inclusión, por sobre todas las cosas, y de empoderamiento de las mujeres. 'Reina Poderosa' representa eso. La idea era presentarnos cada una en su esencia. Cada una de estas inspiradoras mujeres que participaron del video han sido invitadas por mí. Son primas y amigas".

"Cielo y Leiza Padilla y Mariana Autalán son mis primas. Después está Cinthia Bucci, una querida amiga que es bailarina. Está Mili Lescano quien me ha maquillado y participa del video. La idea era que cada una se sienta libre. Como siempre digo, en mis shows las que siempre participan son mujeres y yo quiero que esta puesta en escena sea como en mis shows. Les pedí que se sientan felices, que bailaran y que disfrutaran, sin miedo a nada, como reinas", destacó.

Natalí destacó que la canción se llama "No me importa". Remarcó que en el estribillo dice: "Lo que opinen de mi foto, de mi vida, de mi perfil, no me importa". Esto es cuando opinan mal de las personas.

"La Dueña de la Cumbia" especificó que la canción tiene un "poderoso mensaje de empoderamiento y autoaceptación. Se destaca la autenticidad y la fortaleza femenina a través de una representación diversa. Esta canción va a identificar a muchas, porque muchas veces recibimos críticas y lo más importante es cómo enfrentamos la vida".

Natalí invitó a disfrutar, a bailar y a sentirse feliz con esta nueva propuesta musical que ha lanzado.