Famosos se sinceran sobre temas de salud

Ya sea a través de sus programas de televisión, como en el caso de Maju Lozano, que se despidió de "Todas la tardes", el ciclo que conducía desde hace 7 temporadas en Canal 9, o por medio de sus redes sociales, como lo hizo Araceli González, y antes Silvina Luna y Wanda Nara, los famosos sacan a la luz sus problemas de salud.

El viernes pasado, en su despedida de "Todas las tardes", Maju reveló a los televidentes que en mayo de este año le diagnosticaron autismo, después de muchos años de haber sentido que había cosas que no estaban bien con ella, como no tolerar el color rojo, o sentir dolor ante el contacto con otras personas, en ocasiones.

Y este fin de semana, fue la exmodelo y actriz Araceli González quien sorprendió a sus seguidores de Instagram con la noticia de que sufre Sibo (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado). "Lo tomé con mucha calma. No me estresó el diagnóstico, porque ya sabés lo que tenés y podés abordarlo como corresponde", se sinceró, en un video que subió a sus stories. "Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada, son los stop que nos pone la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta. Lo bueno es estar lúcido para darse cuenta a tiempo", contó.

"Me sirve para volver al camino de comer bien, con los tiempos correspondientes", señaló, y sumó: "Muchas veces nos sentimos inflamados del abdomen, constipados, mal de los intestinos, que nos cae todo horrible. Es importante ir a un médico para saber qué tenemos", les pidió a sus seguidores.