Dos shows de Taylor Swift en Seattle provocan terremotos de 2,3 en la escala de Richter

Dos terremotos de magnitud 2,3 en la escala de Richter se registraron en la ciudad estadounidense de Seattle los pasados 22 y 23 de julio a raíz de las presentaciones de Taylor Swift en el estadio Lumen Field de esa ciudad, a las que asistieron alrededor de 70 mil personas cada noche.

Así lo registraron las mediciones de la Red Sísmica del Noroeste de Pacífico, según consignan medios locales, que atribuyeron el fenómeno a una combinación entre el furor de los fans y la potencia del equipamiento de sonido utilizado.

Los sismógrafos mostraron sorpresa porque la magnitud del movimiento telúrico coincidió ambos días a la misma hora, con picos máximos alrededor de las 19.30 y a las 21.30, por lo que se estima que ocurrieron en algún pasaje en particular del concierto.

"Me sorprendió que pudiéramos ver algo tan coherente", comentó la sismógrafa de la estación Mouse Reusch a The New York Times.

Antes de conocerse esta particularidad, la artista había agradecido a la gente de Seattle en sus redes sociales.