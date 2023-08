Wanda rompió el silencio en torno a su enfermedad

01/08/2023 - 20:50 Pura Vida

Después de la entrega de los Premios Martín Fierro, Wanda Nara estaba armando su viaje a Turquía, para acompañar a su marido, el futbolista Mauro icardi, que debía reincorporarse al club Galatasaray, pero los resultados de unos análisis clínicos la dejaron en shock, tanto como a sus miles de seguidores y a los famosos con los que comparte el mundo de la farándula y con quienes había estado en aquella celebración.

El periodista Jorge Lanata dijo que se trata de leucemia, y si bien su colega Ángel De Brito, a quien Wanda le adelantó detalles de su enfermedad, evitó ponerle nombre y apellido, a la espera de que sea ella quien lo haga público, sí dijo que la mediática confirmó que está enferma, que inició un tratamiento con medicación en Fundaleu, centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre, y que pensó que se iba a morir y que nadie se lo quería decir por qué las enfermeras la abrazaban y lloraban.

"Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo. Wanda me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que lo diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté", contó De Brito.

Wanda regresará a Buenos Aires porque su hijo Valentino López quedó en el país jugando en las inferiores de River Plate y aprovechará la visita para contar qué tiene y cómo lo está enfrentando: "Obviamente, Wanda ahora está focalizada en su tratamiento, en su familia, en que dejó un hijo acá, en que se está instalando con sus otros hijos allá nuevamente y en que todos están en shock. Esa es la palabra que utilizó Wanda".