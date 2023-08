Por la reacción de la gente, Wanda llegó a pensar: "Me voy a morir y no me lo dicen"

01/08/2023 - 20:53 Pura Vida

Wanda Nara le contó a Ángel De Brito, cómo se encontró con su diagnóstico.

"Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico", recordó Ángel, que le dijo la conductora de MasterChef y siguió: "De hecho, se hacen los primeros estudios que son de sangre y que son los que dan los valores mal, y después va a Fundaleu, que es donde la empiezan a tratar con más rigurosidad. Y es donde empieza su tratamiento".

"En un primer momento, entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: 'Me voy a morir y no me lo dicen'. Me hice una biopsia que tarda entre 15 y 20 días en tener el resultado final. Y ahí se confirma. En mi caso tardó doce días. Pero me enteré por la tele. Y yo se lo decía todo el tiempo a los médicos: 'Lo dicen en la tele'. En este lugar se hacen cinco estudios y todo indicaba que podía ser una de estas cosas. Pero no se podía confirmar al cien por ciento y, para no equivocar la medicación que te suministran, quieren ser lo más exactos posible", dijo Wanda.