Las series destacadas de las que se podrá disfrutar en agosto en el streaming

La renovación de tiras como "Lakers: Tiempo de ganar", "Only Murders in the Building" y la aclamadísima "El oso" se suma a otros esperados estrenos en el rubro series para agosto, como "Ahsoka", del universo de Star Wars.

El 4 de agosto, "Las flores perdidas de Alice Hart" estrena en Amazon Prime Video, con la reconocida actriz Sigourney Weaver, que protagoniza junto a Alycia Debnam-Carey esta adaptación de la novela homónima escrita por la australiana Holly Ringland, en la que interpretan respectivamente a abuela y nieta, que comienzan a vivir juntas en su granja de flores tras el traumático fallecimiento de los padres de la jovencita.

Dos días después, HBO y HBO Max renovará su catálogo con la segunda temporada de "Lakers: Tiempo de ganar", adentrándose en el equipo más popular de la historia de la NBA.

El 8 de agosto, Star+ pondrá al aire la tercera temporada de "Only Murders in the Building"

El trío conformado por Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) se embarca una vez más en la resolución de un crimen, tal vez el más difícil hasta ahora, con Meryl Streep.

El 23 de agosto se verá por esa misma plataforma la segunda temporada de "El oso", la comedia dramática que el año pasado llegó por lo bajo y se convirtió en una de las más aclamadas y favoritas del público, centrada en "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), un premiado joven chef que va del mundo de la alta cocina a hacerse cargo de la tienda de sándwiches de su fallecido hermano, donde deberá reordenar el caos de su equipo y del local.

En sus nuevos diez episodios, el protagonista y sus más cercanos colegas, Sydney (Ayo Edebiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach), se embarcarán en la tarea de renovar y llevar el negocio a otro nivel, en una transformación que los lleva a enfrentarse con sus propios pasados. Lionel Boyce, Liza Colón-Sayas, Abby Elliott y Matty Matheson también forman parte del reparto de la serie creada por Christopher Storer.

Ese mismo día, Disney + estrenará "Ahsoka". La actriz Rosario Dawson encarna a la famosa Jedi Ahsoka Tano, del vasto universo de Star Wars, por primera vez en una posición protagónica y luego de aparecer en "The Mandalorian" y "El libro de Boba Fett", las otras dos series de esta etapa del "live action" televisivo para la franquicia creada por George Lucas, que en un futuro encontrarán su combinación narrativa en un filme dirigido por Dave Filoni.

Ambientada años después de "El regreso del Jedi" (1983), la tira de ocho episodios seguirá a la protagonista, que deberá investigar una peligrosa y oscura amenaza que podría desafiar a una galaxia todavía vulnerable. Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, integran el reparto.