MAXI LÓPEZ LE OFRECIÓ A WANDA LLEVAR A SUS HIJOS A VIVIR CON ÉL

Maxi López fue papá de una nena con su novia, Daniela Christiansson, hace pocos días. Sin embargo, apenas se enteraró de la enfermedad que tiene Wanda Nara, madre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, tomó un vuelo a la Argentina.

Tras haber pasado 15 días en el país, el ex jugador regresó a su casa, pero antes de embarcar habló con la prensa: "Vine acá para pasar tiempo con mis hijos. Apenas me enteré saqué el pasaje, a mí me gusta estar cerca de ellos. Vine a visitar a mis chicos, a ponerme a disposición por toda la situación y para acompañarlos. Yo vivo en el exterior y no puedo estar en todo momento, pero esto es una situación diferente y delicada", aseguró.

"Siempre mantenemos el contacto (con Wanda), vine por los chicos y por la situación. Ahora ella está en Europa y no sé cuáles son los planes futuros", afirmó el ex futbolista, que cuenta con la ayuda de sus familiares para contener a su hijo mayor, Valentino, que se encuentra jugando en las inferiores de River Plate: "Está mi hermano y toda mi familia a disposición. Yo le planteé a Wanda la posibilidad de que los chicos vengan a vivir conmigo en Inglaterra, pero queda en ella, siempre me pongo a disposición de Wanda para todo".