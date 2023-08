Jim Gaffigan: "Quiero que el personaje comunique que tiene algo que hacer"

03/08/2023 - 20:41 Pura Vida

Steve Soderbergh está al frente de "Full Circle" ("Círculo Cerrado"), cuyos seis capítulos ya están disponibles en HBO Max. El director de filmes como "The Informant", "Ocean's Eleven", "Traffic" y "Sexo, mentiras y videos", cuenta con un gran elenco para "Full Circle". Entre esa galería de estrellas que reunió para "Círculo Cerrado" tiene al actor estadounidense Jim Gaffigan, quien interpreta a Manny Broward, un agente del Servicio de Investigación Postal de EE. UU.

Jim, en una entrevista con EL LIBERAL, se refirió a Manny, a cómo llegó al personaje, habló de Soderbergh y también del vínculo que establece Manny con Mel.

- ¿Cómo surgió tu participación y qué te atrajo inicialmente de "Full Circle"?

Me enviaron el guion y me interesé de inmediato. En esta etapa de mi carrera, me encanta trabajar ¡pero también quiero asegurarme de que el personaje tenga algo que hacer! Leí el guion atentamente y sentí como si Manny tuviera algo que hacer. Eso es lo que me atrajo. Me gustó su punto de vista y como la situación evolucionó a lo largo de la serie. Lo bueno de la escritura es que se hace dentro de un escenario de un personaje que comunica algo más.

-¿Cuál fue su conocimiento previo o experiencia de Steven Soderbergh?

Había hecho una audición para The Informant (2009) y me ofrecieron un papel, pero estaba trabajando en un programa de televisión, espectáculo que no me dejaría salir. Siempre había querido trabajar con él y siempre disfruté de su trabajo. Hay tanta variedad en todo. Todavía hay muchas cosas que no he visto. Me encanta él y toda la experiencia del cine independiente. Creo que Steven cura ese tipo de ambiente. Puede retratarlo como 'él no da notas', pero está capacitando a estos actores para que tengan un sentido de responsabilidad. Soy padre, así que realmente me recuerda cuando recurres a un niño y dices, 'está bien, vas a estar a cargo de esto. Si quieres hacer esto, tendrás que hacerlo tú mismo'. En alguna forma, Steven hace eso con los actores, es como, 'está bien, vas a ser este personaje, si quieres hacer que el personaje sea complejo, depende de ti. No voy a hacer eso'. Hay una eficiencia para cómo trabaja. Cuando trabajas en una serie de seis episodios como ésta, esencialmente filmas tres películas seguidas. La fatiga sería inevitable, pero como está trabajando a un ritmo que sirve él y también sirve a cada miembro de la tripulación, usted ve cada día de trabajo como productivo y eficiente y, por lo tanto, no existe esta expectativa de tiempo perdido. Creo que eso fue una gran ventaja. Ya sea que hiciera calor o frío afuera, no había un momento en que no sintiéramos que avanzábamos.

-¿Qué nos puedes decir sobre tu personaje, Manny?

Cuando conoces a Manny, él es un jefe de nivel medio de la Generación X que está lidiando con esta impaciencia. Creo que la gente tiene cierta empatía por un jefe que tiene que lidiar con un disidente. La forma en que estaba tratando de construirlo era que la gente probablemente estaba del lado de Manny, y luego, a medida que aprendemos más sobre Manny y su historia de fondo, descubrimos que tal vez él no es quien nosotros pensó que era, y su sarcasmo o cinismo es el resultado de sus propios problemas. Y así en lugar de ser el jefe que tiene que lidiar con un empleado difícil, comenzamos a ver a Mel (Zazie Beetz) diferentemente. Eventualmente, lo que la gente aprende es que Manny tiene problemas con las mujeres en general, ya sea su esposa o Mel o incluso su interacción con Sam (Claire Danes). Hay una cierta impaciencia que no quiero decir es misoginia, pero tiene este discurso donde dice, 'siempre que entro a discutir con una mujer, pierdo', y el trasfondo es, '¡el problema son esas mujeres!'

-¿Cómo lo interpretaste?

Lo interpreto como alguien que no se responsabiliza personalmente y piensa que es de todos los demás. Así que todos los problemas en su vida no son su culpa. Incluso la corrupción en la que podría haber estado involucrado, no es su culpa. Manny no tiene necesariamente un ajuste de cuentas completo con las consecuencias de los errores que cometió hace 20 años, pero va a tener uno. Manny quiere ser el héroe. Quiere dirigir la redada. Quiere ser un buen padre y un buen jefe y (cuando no entrega la evaluación psicológica de Mel) creo que está tratando de ser un buen tipo.

-¿Cómo es su relación con Mel (Zazie Beetz)?

El hecho de que su personaje sea un padre y esté abrumado por eso, lo veo en su relación con Mel. No solo es generacional, hay un aspecto de una relación parental, donde Mel es como este adolescente loco que está tratando de manejar. (Él frena la evaluación psicológica porque sabe que va a acabar con ella). Así que no creo que sea malvado, creo que justifica muchas malas decisiones.

¿Has podido disfrutar de la serie como espectador?

Fue muy divertido verlo con mi esposa porque ella tenía estas teorías. Eso es lo que a mí gusta. Me encanta ver una serie como esta. Tienes una teoría y piensas, 'espera un momento, ¿eso es...?' Es contemporáneo, pero genial porque captura tantos aspectos socioeconómicos y generacionales de mundos diferentes.