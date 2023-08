Grandinetti, entre hacer justicia o salvar a su hijo

05/08/2023 - 20:24 Pura Vida

Darío Grandinetti cruza una vez mas el charco con "Honor", serie española en la que encarna a un juez obligado a jugar con sus límites morales y los de su profesión para salvar la vida de su hijo.

Se trata de una nueva adaptación de la tira israelí "Kvodo" (2017), que ya tuvo otra, incluso en EE.UU., de gran trascendencia, a través de Paramount+, gracias al protagónico de Bryan Cranston, reconocidísimo por su papel en "Breaking Bad".

En la ficción, Grandinetti es Martín Romero, un magistrado del sistema judicial de Sevilla con una gran reputación y fuertes principios y una notable empatía con los más débiles, cuya vida da un giro de 180 grados cuando su joven hijo, Álex (Paco Márquez), un estudiante y amante de la fotografía, atropella a otro chico con su auto y escapa del lugar en medio de una situación emocionalmente difícil al cumplirse un año del fallecimiento de su madre.

"Ser padre fue muy importante para mí a la hora de pensar la construcción de este personaje, porque los padres y las madres sabemos que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestros hijos", explicó Grandinetti a Télam. Y sumó: "No vi ninguna de las adaptaciones anteriores ni la original, sólo el primer episodio de la norteamericana, para no condicionarme. Tiene rasgos distintos cada adaptación, que tienen que ver con cosas que ocurren en los lugares en los que transcurren las historias. En este caso se eligió Sevilla, que es una ciudad con una cultura particular y una forma particular de relacionarse", dijo.