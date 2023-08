“RESIDENT EVIL: DEATH ISLAND” - CAPÍTULO DIGNO DE UNA SAGA MUY POPULAR

05/08/2023 - 20:33 Pura Vida

POR

HERALDO PASTOR

El problema con las historias (en este caso, la premisa de un videojuego de Capcom) que generan sagas, secuelas, precuelas, spin-offs y adaptaciones a diversos formatos es que hay que ser fan para disfrutarlas plenamente. En caso contrario, al disponerse a consumir (nunca mejor usado este verbo) una de estas producciones, se corre el riesgo de sentir que uno llegó tarde a la proyección. De todos modos, las tramas de la serie "Resident evil" nunca fueron complejas; básicamente es acción y división maniquea de los personajes.

Esa simplicidad y previsibilidad (muy distante de otras sagas como la de "Star wars", por ejemplo) puede quitarle atractivo si se busca algo más elaborado o, por el contrario, ser una deliciosa invitación a pochoclear. Algunas buenas críticas sobre "Resident Evil: Death Island", producción japonesa, me hicieron tentar; y debo decir que, contra todas las expectativas, encontré varios ingredientes como para quedar satisfecho. En la realización está Eiichirô Hasumi, director veterano tanto en animación como en películas con actores de carne y hueso (lo que comúnmente se llama "live action" para distinguir de los dibujos animados).

La evolución de la animación CGI

Una de las primeras cosas que llaman la atención, y que facilita la identificación con la aventura, es el nivel de la animación CGI en una representación realista. La fluidez en los movimientos de los personajes humanos (también hay monstruos), si bien todavía no ha alcanzado la perfección, es asombrosa. Cada vez parece más cercana la posibilidad, por la que unos actores protestaban hace varios años, de que las imágenes generadas por computadora dejen sin trabajo a más de uno. El equipo de FX parece presumir aquí de ese nivel, mostrando algunos primeros planos donde puede verse el detalle en la composición de los rostros de los personajes, cuyos rasgos deliberadamente imperfectos les dan mayor realismo. Es una estrategia similar a la aplicada a los fondos.

A diferencia de la animación hecha por computación hace muchos años, los fondos ya no lucen monótonos, como bloques repetidos al infinito. Aun hay series y algunas películas de bajo presupuesto que los usan aduciendo "nostalgia" o intencional minimalismo propio de un "estilo" retro. "Resident evil: death island" no apela a ello. Y no solo puede provocar dicho asombro este trabajo de diseño, sino que a su complejidad se agregan variadas perspectivas, composición, enfoques muy creativos y cierta "artisticidad": hay planos (incluidos los de representación de la violencia, que obviamente abundan) realmente bellos.

La diversión versus la verosimilitud

Por el lado negativo, puede decirse que hay escenas en que se abusa de esas posibilidades técnicas; es decir, se quiere hacer más que lo que la técnica (por ahora) permite. Por ejemplo, en una (consabida) escena de lucha, cerca del final, se notan mucho las limitaciones que todavía tiene esa fluidez de movimientos en los personajes. Para colmo, la pelea en sí es bastante inverosímil; los personajes reciben golpes que les quebrarían los huesos a cualquier ser humano real o directamente les provocarían la muerte. Convengamos, de todos modos, que en las películas de "live action", en particular las de superhéroes, se dan peleas igualmente violatorias de las mínimas leyes físicas. Son obras donde la diversión está en primer plano, por encima de la verosimilitud.

Si bien, como dijimos al principio, el primer acto puede dar esa sensación de ser un espectáculo para iniciados, el relato se acomoda pronto para que cualquiera pueda disfrutarlo aunque nunca haya visto algún capítulo de la saga. La isla del título es nada menos que la de la célebre prisión de Alcatraz, a donde llegan los héroes para investigar por qué algunos visitantes del lugar se infectaron con un virus que produjo un brote zombi en San Francisco. Alrededor de este núcleo narrativo, se desarrolla una aventura con mucha acción, horror, algo de suspenso y algún mensaje, que es el que expone la saga desde el principio: el accionar de las grandes corporaciones, a las que no les importa nada, ni siquiera las vidas humanas, con tal de mantener su poder.

"No hay justicia... El bien y el mal no significan nada", dice el villano de turno, quien (como en muchas aventuras) no puede evitar perder el tiempo dando explicaciones a sus víctimas, a quienes está por eliminar. Su idea es destruir el mundo (como todo villano que se precie) "para empezar de cero". Así, entre concesiones al género y buena factura, "Resident evil: death island" transcurre como un aceptable espectáculo divertido.

Sinopsis

El agente Leon S. Kennedy tiene la misión de rescatar al Dr. Antonio Taylor de unos secuestradores, cuando una mujer misteriosa frustra su búsqueda. Mientras tanto, Chris Redfield está investigando un brote de zombis en San Francisco, donde no se puede identificar la causa de la infección. Lo único que tienen en común las víctimas es que todas visitaron la isla de Alcatraz recientemente. Siguiendo esa pista, Chris y su equipo se dirigen a la isla, donde les espera un nuevo horror.

Los pesos pesados de la franquicia de videjuegos como son Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Claire Redfield y Rebecca Chambers.

Dirigida por Eiichiro Hasumi ("Assassination Classroom") junto a Makoto Fukami ("Psycho-Pass"), "Resident Evil: Death Island" es una secuela directa de Resident Evil: Vendetta.