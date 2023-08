Luis Miguel se ríe de la teoría de sus dobles y piensa volver en 2024

06/08/2023 - 20:29 Pura Vida

Rejuvenecido, visiblemente más delgado, de excelente humor y con pasos que rememoran a aquel Luis Miguel de los '90, el cantante desplegó un sorprendente e inagotable caudal de voz en sus primeros 4 conciertos, de los 10 que tiene previstos en el Movistar Arena; y así como las fans quedaron satisfechas con lo que vieron, él demostró estar muy contento.

Tanta es su alegría por lo que está viviendo en la Argentina que ya proyecta un nuevo espectáculo para marzo de 2024, pero en un estadio, según lo adelantó Clarín, y también analiza la posibilidad de hacer una cena show más exclusiva, en la que el cantante pueda sentir la cercanía de sus seguidores más fanáticos.

Luis Miguel tiene agendadas presentaciones hasta el 18 de agosto en nuestro país, y luego continuará su gira por Chile, EE.UU. y México.

Y mientras el "Rey Sol" disfruta de este rotundo éxito, en compañía de su nueva pareja, la empresaria y diseñadora Paloma Cuevas, en los programas dedicados al mundo del espectáculo comenzó a correr el rumor de la existencia de dobles, que son los que alternarían con el cantante sus presentaciones en vivo.

El primero en alimentar esta versión fue Luis Ventura, quien en su programa "Secretos Verdaderos", que emite América TV señaló: "Él juega con sus dobles. Él vino con dos dobles extranjeros y no viajaron en su mismo avión porque alguno puede hacer una comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Hay un doble argentino al que le dijeron 'avisá en tu casa que hasta que no se vaya Luis Miguel vos vas a quedar afectado al operativo LM".

Y agregó: "Ya te digo que el que subió al escenario en el estreno no era él. Si hacés un comparativo con sus imágenes, te vas a dar cuenta que es mucho más chiquito de hombros. Cuando una hace dieta no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura".

Por otra parte, Ventura arriesgó: "Hay un tema de piezas dentales. Consulté a muchos odontólogos mostrando fotos de si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas del pelo que tenía eran más prominentes y el que salió el otro día tenía un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia".

"El artista que subió al escenario sabía interpretar lo gestual, como el baile de aquel Luis Miguel que recordamos cuando era muy jovencito y no de este último. Este es otro Luis Miguel", contó el conductor, quien dio el motivo por el que el cantante trabajaría con imitadores en el escenario.

"No siempre está 100%. Hay veces que no está en su plenitud. Su condición de salud muchas veces no es la mejor. Ha tenido excesos con el alcohol, con la droga y no siempre está con una disponibilidad para subir a un escenario", lanzó, polémico.

Desde el entorno de Luis Miguel contaron que le divierte la teoría de que no es él quien se sube al escenario a cantar, sino alguno de sus dobles. Pero la teoría se desvanece cuando los fanáticos lo escuchan cantar con la voz afinada y con mucho caudal.