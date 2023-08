Pedro Capó aseguró que la Argentina lo nutrió musicalmente

09/08/2023 - 21:04 Pura Vida

El músico, compositor y cantante puertorriqueño Pedro Capó, quien desde hoy y hasta el 17 brindará cuatro recitales en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, destacó que venir a la Argentina "es reencontrarme con el rock alternativo del país que fue parte de mi nutrición musical más importante".

"Toda mi adolescencia crecí escuchando artistas argentinos. Recuerdo aún el momento que estaba con mi walkman escuchando el casete de 'Circo Beat' (de Fito Páez) e imaginándome en escenarios y con la cabeza volando en pedazos al escuchar estas propuestas tan bonitas y lo mismo con el maestro Gustavo (Cerati) que en paz descanse, con los Cadillacs y del lado de reggae con Los Cafres y Los Pericos", confesó Capó a Télam.

Con el repertorio de "La Neta", su quinto y más reciente disco de estudio que ostenta una cifra superior a los 58 millones de reproducciones, como motivo central, Capó, de 42 años, vuelve a los escenarios argentinos.

Nieto de Bobby Capó -autor de "Piel Canela", entre más–, se formó musicalmente en EE.UU. y haciendo equilibrio entre el actor y el instrumentista fue encadenando hitos como "Estoy enamorado" (del dúo Donato y Estéfano) con Thalía, "Si tú me lo pides" con Kany García, "Calma" con Ricky Martin (con dos remixes con Farruko y Alicia Keys), "Tutu" con Camilo y "Perdiendo la cabeza", con Carlos Rivera.

Canciones con su firma como "La Fiesta", "Gracias" y "Una vez más", que lo unió a Lali, confirman el impacto de una propuesta que se levanta con voz propia en medio de una escena latina dominada por los sonidos urbanos.

¿Cómo se fue gestando esa reafirmación de una sonoridad más personal?

Yo creo que se ha dado una mezcla de encontrar, de recordar y de regresar a ciertos tiempos. Yo fui músico de tocar en las calles de Nueva York y allí hay mucha influencia del jazz y del hip hop y a eso se suma lo del Caribe que siempre está conmigo y también el reggae y también el rock alternativo argentino, y con todo eso se me hizo un camino de explorar muy honesto que me permitió volver a la esencia.

¿Por qué tuviste el deseo y la necesidad de volver a esa música?

Pues, se sintió natural. No fue algo que yo estuviera empujando sino que nació así, tal vez porque la pandemia también creó un paréntesis, un silencio que como que aterrizó todo de cierta manera y trajo otra perspectiva. No fue un intento de decir "yo quiero salir de lo que estoy haciendo y hacer esto ahora" porque entonces no sería muy natural. Pero desde la primera canción de "La Neta" nunca paramos y siempre tuvimos el concepto muy claro, muy "noventero" muy de low-fi, muy de ir desde el pop a las influencias urbanas y de Nueva York a los colores de rock alternativo. De ningún modo fue un proceso de hacer 50 canciones para escoger 10 sino que las 10 canciones que se escribieron fueron las que entraron al disco y por eso siento que es un concepto que está bien hilvanado.

¿Cómo fue la experiencia de la colaboración con Lali?

Lali es un ente creativo alucinante y un ser humano muy bonito. Yo la conozco hace como unos cinco años y nos llevamos increíblemente bien porque es muy graciosa, espontánea, muy ella, auténtica y luego compartimos escenarios. Cuando tuve "Una vez más", que es una conversación entre un hombre y una mujer, de una me llegó la idea de convocarla y aunque ella estaba haciendo una serie en España ("Sky Rojo") en cuestión de dos horas me respondió, lo que habla de su calidad humana y el respeto que tiene por lo que hace y por sus colegas.

¿Con qué otros artistas tienes ganas de establecer esos puentes?

Mi adolescente anterior todavía está inquieto con algunas cosas como trabajar con el maestro Fito Páez que para mí es uno de mis sueño. También con el maestro Jorge Drexler, Mon Laferte, que me parece increíble, y Natalia Lafourcade.