CHECHI DE MARCOS y Conociendo Rusia, juntos

12/08/2023 - 20:14 Pura Vida

Cantautora de letras sinceras y de melodías pegadizas, la cantautora argentina Chechi De Marcos lanzó "Hasta que llegue el verano", canción refleja el deseo de perpetuidad de un amor que anhelamos sobreviva al cambio de estación y al paso del tiempo.

Acompañada por Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia, Chechi y el "Ruso" parecen una sola voz. Tal vez, de alguna manera, los miles de kilómetros de ruta compartidos en las giras tuvieron como resultado la química artística que aquí aflora.

En una entrevista telefónica con EL LIBERAL, Chechi habló de esta composición y del dúo con Mateo que llega para dejar una huella más en el cancionero argentino.

-¿En qué momento de tu vida llegó la canción "Hasta que llegue el verano"?

En septiembre del año pasado. Época de primavera y ya planeaba que hacer en el verano. Estaba en una relación que estaba con dudas si cuanto más iba a aguantar y si a ese verano lo planeaba con esa persona o no y así salió "Hasta que llegue el verano".

- "Quiero saber si me vas a besar hasta que llegue el verano". "Me basta con un te quiero antes de decirme que vas a volver". Son frases de la canción. ¿Es amor, desamor, locura, o es deseo de perpetuidad?

Es un poco todo. Deseo de perpetuidad, seguro. Después, también hay como confusión, miedo, inseguridad, algo de dudas. Es un amor que no está del todo firmado o seguro de todo lo que está pasando.

- ¿Qué representó para vos cantar con Mateo Sujatovich?

Fue un proceso muy cálido. Fue un honor porque lo admiro muchísimo. Él tuvo un gesto generoso de participar y de engancharse con la canción. Siento que fue natural y que no fue forzado.

EL BLANCO Y NEGRO PARA EXPRESAR SENTIMIENTOS

- ¿Cuál fue el sentido de haber realizado el videoclip en blanco y negro?

Es un poco más nostálgico. La canción tiene un poco de nostálgico. Con Mateo (Sujatovich, líder de Conociendo a Rusia) surgió la idea de hacer una especie de cine mudo, por Chaplin (Charles). Después, fue mutando a un cine más de los 40, como actores de Clase B que están tratando de filmar una película y pasan cosas y terminan enamorándose en el set.

"No sé si siento que haya evolucionado, pero sí que voy cambiando. Hoy en día siento que tengo otra cosa para dar"

- ¿Más allá del amor y del desamor qué otras temáticas abordan en tu creación?

Puedo escribir sobre cualquier cosa. Puede ser de algo que haya leído y me haya gustado para luego hacer una lectura propia de eso que haya leído. El amor suena bastante recurrente, por lo menos en mí. Me sale mucho hablar de eso naturalmente. "Otro Plan", por ejemplo, habla mucho de mis problemas para encarar algunas cosas de la vida y cómo esto tratar de salir y encontrar dentro mío las respuestas de las cosas que estoy buscando. Las temáticas se van dando según lo que voy viviendo. Pero, siento que todo tiene un poco que ver con el amor, con el amor propio o el amor con los demás o el amor de pareja. Me parece que todo va por ese lado, por lo menos para mí.

- Desde tu primera canción, "A la luna", hasta "Otro Plan", ¿cuánto observas que has evolucionado en el proceso de creación o en eso de exorcizar cosas?

No sé si evolucioné. Creo que cambié. Esa persona que hizo esas canciones a los 15 años también era muy sabia de muchas maneras. Quizás si lo pienso hoy no podría hacer eso que hice a los 15 años. Hoy en día siento que tengo otra cosa para dar. No sé si siento que haya evolucionado, pero sé que voy cambiando.