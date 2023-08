Lali le puso el pecho al "bardeo" tuitero

14/08/2023 - 22:12 Pura Vida

Las Elecciones Paso (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) 2023 dejaron además de la sorpresa por los números que logró Javier Milei en su primera contienda para un cargo electoral, un picante ida y vuelta entre la cantante y actriz Lali Espósito y los usuarios de Twitter, red social en la que compartió su postura contra el candidato de la Libertad Avanza.

"Qué peligroso. Qué triste", escribió Lali en Twitter una vez que se conocieron los resultados del escrutinio. Y su mensaje generó 16 mil comentarios en pocas horas, entre los que se leyó que "siga cantando", mientras otros se explayaron: "Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina. Donde el trabajo de cada día es lo que pone el pan en la mesa y donde el modelo político de las últimas décadas los empobrece cada día más. Lo peligroso es que tus hijos no coman", escribieron. A lo que otro sumó: "Peligroso es cualquier cambio, pero triste es la gente que muere de hambre. Triste es que te maten por un celular y salgan en 12 horas. Triste es como entran las drogas al país. Triste es lo que se vive todos los días en el país".

Lali no se quedó callada. "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO", señaló y continuó: "La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del 'otro bando' y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso, me queda como votante joven argentina, responsable, que no piensa en su ombligo únicamente".

Para finalizar, aclaró a sus más de 7 millones de seguidores: "Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo', pero no soy así. Así que... ¡Si! Para mí es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos".

"Pero, lejos de "relajar", como recomendó la artista, los usuarios de la red social le contestaron con fuertes críticas y acusaciones.

"Ganas en euros y vivís afuera de Argentina. No te hagas la que venís a dar clase de moral cuando las calles de acá ni las pisas, pedazo de chanta", "Cuando vengas con una opinión más informada, que no sea un "ay me da miedo el anti-derecho", nadie te dirá nada. Pero por lo menos informate un poco. Hay que bajar de las nubes de pedos de vez en cuando...", y "Vos cenás en los mejores restaurantes de Europa", fueron algunas de las tantas opiniones y reproches que la artista cosechó en su publicación.