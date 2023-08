Cris Morena: "Hay mucha oscuridad en las series hoy"

15/08/2023 - 20:15 Pura Vida

La reconocida productora musical y televisiva Cris Morena, vuelve al género que la consolidó en el rubro desde principios de los 90 con "Te quiero y me duele", nueva tira original y de factura mexicana que podrá verse desde este jueves en HBO Max.

"Hay mucha oscuridad en las series hoy, y hace falta un poco de alegría, de hablar de las emociones. Estoy en eso, porque creo que es lo que no hay", dijo Morena a Télam.

Y aunque se trasladó al mercado norteamericano para desarrollar este proyecto, quien comenzó en el entretenimiento desde el modelaje y la actuación en los 80 vuelve a sostener en esta ocasión el espíritu melodramático y musical que marcó a generaciones enteras.

"Todas mis historias son 'romeo-julietescas', porque adoro a Shakespeare y creo en el amor profundamente. ¿Cómo puede faltar? No se puede vivir sin amor", lanza desde el vamos Morena sobre la mirada que repite en "Te quiero y me duele", una historia que no sólo se centra en la relación romántica central de su trama, sino que busca además poner el foco en la cuestión de la identidad y en su construcción a través de los diferentes orígenes y realidades de sus personajes.

¿En qué te gustaría incursionar?

Ahora quiero volver a la comedia familiar, quiero volver a la cosa luminosa, quiero que la gente sonría, que canten las canciones, quiero canciones que tengan peso, que sean valiosas, que queden en el corazón de las personas.