"Pampita" tachó a una querida actriz

15/08/2023 - 20:30 Pura Vida

Carolina 'Pampita' Ardohain estuvo de panelista invitada en LAM y habló sobre distintos aspectos de su vida, entre los que se refirió a su futuro laboral, en el que tiene propuestas para realizar comedias románticas, y su amistad con su ex, Benjamín Vicuña, que podría acompañarla en algún proyecto.

Pero, remarcó que hay una actriz con la que no trabajaría nunca y para sorpresa no hablaba de la 'China' Suárez ni de Isabel Macedo, con quienes tuvo serios altercados. "Porque no tuvo empatía de mujer a mujer", sostuvo Carolina en LAM, sobre los motivos de esa decisión.

Pampita remarcó que nunca volvió a cruzarse con esta actriz, pero que algún día hablará con ella al respecto. "Dios es muy sabio en esas cosas, te cruza en el momento que te tiene que cruzar", dijo.

Tras descartar a quienes podrían ser las actrices con las que Pampita no tiene un buen vínculo, comenzaron los rumores de que la actriz en cuestión era Natalia Oreiro.

El conflicto entre la actriz uruguaya y Pampita es de 2015 cuando surgieron rumores de que Natalia tenía encuentros fogosos con Vicuña mientras grababan la serie "Entre caníbales". Analía Franchín aseguraba que un fotógrafo confirmó que la pareja se veía en un "telo" todos los mediodías.