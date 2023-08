Moria: "Me gusta que el dólar esté explotado, porque si tengo que pagar cosas, cambio mejor"

16/08/2023 - 20:12 Pura Vida

Moria Casán estuvo presente en la fiesta de la foto oficial del Bailando 2023, donde se reunieron todos los participantes, los coaches, los bailarines, los jurados y su conductor, Marcelo Tinelli. Allí, habló con LAM sobre la situación actual del país, luego de las elecciones Paso 2023, donde Javier Milei se quedó con el 30% de los votos y su candidato, Sergio Massa, terminó en el tercer lugar, luego de Juntos por el Cambio.

"El resultado de las elecciones no me asombró, era previsible que surgiera algo diferente. Y no me fijo en Milei, no me fijo en el adversario. Si pongo mi energía, es en Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, de Hacienda, de Finanzas. Creo en él por todo el trabajo que está haciendo, más allá de todo. Tres vueltas al mundo para conseguir guita, después de pandemia, Covid, más cosas no pudieron pasar, sequía", opinó Casán.

"No me fijo en el dólar porque yo no cobro en dólares", aseguró Moria, en diálogo con Ángel de Brito, quien le contestó: "Con todos los que tenés...". Entonces la diva dijo: "Bueno, por eso. Me gusta que el dólar esté explotado porque así si tengo que pagar cosas, cambio mejor. A mí me sirve, mañana tengo que pagar una cuota difícil, entonces cambio dólar", agregó.