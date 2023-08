La sed de venganza se amplía en “Traicionada”

19/08/2023 - 21:28 Pura Vida

La telenovela turca "Traicionada", protagonizada por Cansu Dere, quien interpreta a Asya, una médica que descubre que su marido Volkan (Caner Cindoruk), la engaña y decide desenmascararlo delante de su amante y de la familia de ésta en una cena familiar, gana cada día más adeptos y suma más sed de venganza, a través de la pantalla de Canal 7, en Santiago del Estero.

A ese primer acto de Asya sacando a la luz no solo la infidelidad de su marido sino también su futura paternidad con su amante, le siguió la separación y el plan de Volkan de destruirla por haber expuesto su intimidad. Pero no solo apunta a ella sino también hacia Mert, Eren Vurdem), su ex asesor y mejor amigo que tuvo una aventura con su ex esposa, para lo que entra en juego otro personaje: una moza de un restaurante llamada Tugçe a quien le da vida la actriz Çigdem Çintuglu.

Mert había concurrido a ese restaurante para entrevistarse con unos empresarios, y la cancelación le dio espacio para reparar en la belleza de Tugce, de quien consiguió su número de teléfono y mantuvo un fogoso intercambio. "Es la primera vez que te veo acá, aunque ya es la tercera vez... deberías venir más seguido porque al restaurante le agradan los clientes leales", le dijo ella en su intento por conquistarlo, a pedido de Volkan.

Esta situación le trajo problemas con su esposa Bahar (Yeliz Kuvanci), quien le manifestó su sospecha de su encuentro con otra mujer. A partir de ahora, Mert pondrán a prueba su costado seductor para ver si le será infiel.