Netflix apela a un viejo éxito y a la nostalgia

24/08/2023 - 20:44 Pura Vida

El cine "hecho en la Argentina" va ganando espacio en el streaming Netflix. Después del arribo de "Mundo grúa", "Leonera", "Carancho" y "Elefante blanco", del director Pablo Trapero, el próximo 8 de septiembre la oferta se renovará con una obra de Marcelo Piñeyro, "Caballos Salvajes", que se estrenó con gran éxito en 1995 protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Cecilia Dopazo y Héctor Alterio.

José tiene 70 años y muy poco que perder. Pedro 23, y cree que su vida está muy bien así. Ana no tiene rumbo ni ilusiones. Nada parecía unirlos cuando se encontraron, y nada pudo separarlos desde entonces.

Un robo que no es un robo y una valija llena de dinero que nadie puede reclamar. Entre tiros, policías, palizas y asesinatos, persecuciones, periodistas que buscan su ganancia, huelguistas y ollas populares, "canallas" que pagan y "canallas que cobran", contrabandistas y camioneros bravos, "Caballos Salvajes" cuenta la aventura de cuatro días en la vida de José, Pedro y Ana, tres seres que han elegido aceptar los riesgos y gozar de la libertad.

En septiembre también llegará al catálogo la esperada "One Piece: Episodio de la Isla del Cielo", "One Piece: Episodio del East Blue: La gran aventura de Luffy y sus cuatro camaradas", "One Piece: Aventura en Nebulandia" y "One Piece: 3D2Y ¡Superar la muerte de Ace! ¡El voto de Luffy a su tripulación!", todos con fecha de estreno el día 1. Ese mismo día, se podrá ver "Final feliz" y "Un día y medio", entre muchos otros títulos.