La "China", entre la magia negra y el gran susto de la vida

Ya es costumbre para la actriz Eugenia la "China" Suárez compartir largas charlas con sus seguidores de Instagram, con la naturalidad de quien está sentado en el living de su casa; sólo que esta vez fue desde la cocina, mientras preparaba la cena y les mostraba -a 14.400 fans- la hielera y el vaso que había comprado en uno de sus viajes y que tenía como decoración una serpiente. En ese contexto, sorprendió al confesar que en el pasado le hicieron magia negra, y que si bien le gustan las serpientes, no así las víboras y su significado.

Al ver la escena, una usuario comentó: "¡Qué macumba!", a lo que Eugenia respondió: "No, ¡¿qué macumba?! No me hablen de macumbas que hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar… Sí, me hicieron magia negra. ¿Ustedes creen? Quiero saber eso".

Inmediatamente alguien la mandó a un curandero, y la actriz sentenció: "No, no, me da miedo"; mientras los curiosos indagaron: "¿Te dijeron de parte de quién fue la magia negra?". Y la "China" fue contundente: "Y, sé, porque sé. Porque soy pisciana. Y ya sé que al que le hace le vuelve".

Cuando temió por Magnolia

En otra charla, seguida de la anterior, la actriz reveló lo que vivió con su hija Magnolia, fruto de su relación con su ex Benjamín Vicuña, cuando la nena apenas tenía tres meses y vio comprometida su salud renal.

Según contó Eugenia, su hija comenzó con fiebre muy alta y debió ser atendida en la guardia de un centro asistencial, previo llamado a su pediatra. "La llevamos a la madrugada, y me dice 'cuando tienen fiebre tan alta, antes de los tres meses, hay que dejarlos internados en observación'. Me pareció bien. Hasta ahí estaba todo bien", contó y siguió: "En la clínica viene una de las enfermeras, después de hacerle estudios de sangre a Magnolia, y me dice 'hay una opción de que sea meningitis".

Como lo hace casi todo el mundo, la "China" comenzó a googlear de qué se trataba. "Casi me muero. Empiezo a llorar. Estuvo internada una semana. No se enteró nadie. A la semana nos dicen que era una infección urinaria, gracias a Dios", relató. No obstante, siguieron haciéndole estudios y hasta una punción lumbar".

"Y el nefrólogo me dice, yo lo voy a contar hablando mal y pronto así, 'nació con la tapita que filtra el pis de la vejiga a los riñones fallada, vencida. Va a necesitar que al año le hagamos una operación, porque si no va a necesitar un trasplante de riñón'".

"Durante todo un año tuvimos que darle antibióticos todos los días para que no tuviera de nueva infección urinaria. Pero yo me acuerdo que lo miré a Benjamín y a mi mamá, y les dije 'Magnolia se va a recuperar. Se va a curar'. Y ellos me dijeron 'vos y tu optimismo siempre'. Al año le hicimos los estudios y se le había curado. Era reflujo vesicoureteral. Fue muy fuerte. Pero es una cuestión de fe, para mí. Y de médicos, obviamente, porque no sé qué haríamos sin los médicos".

