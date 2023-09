La muerte de Silvina generó cambios en Farro

03/09/2023 - 20:48 Pura Vida

La vedette Mónica Farro, quien volverá a la televisión de la mano del "Bailando por un sueño" que inicia esta noche una nueva temporada en América TV, se vio perturbada por la muerte de Silvina Luna, porque ella también pasó por las manos del cirujano Aníbal Lotocki, quien fue acusado de mala praxis no solo por la hoy fallecida actriz y participante de GH2001, sino por otras figuras como Pamela Sosa y Stefy Xipolitakis.

Si bien Farro había asegurado públicamente que estaba conforme con los resultados de las cirugías que le hizo Lotocki y que no necesitaba hacerse estudios médicos, lo sucedido con Silvina Luna, a quien ese mismo médico le colocó el metacrilato en sus glúteos que habría desembocado en una hipercalcemia e insuficiencia renal, encendieron sus alarmas y se está realizando distintos controles médicos, según lo confirmaron en el programa "a la tarde".

"Hablé con Mónica Farro. Se estuvo haciendo chequeos médicos. Está muy afectada por la situación que pasa y es lo que me parece que pasa con los pacientes de Lotocki", dijo el periodista Matías Vázquez.

Y sumó la frase que le dijo la vedette: "Todo esto me hace muy mal, no sé qué puede llegar a pasar".

Cora Debarbieri contó que también habló con Farro, quien le expresó su preocupación. "No se quería enterar de lo que tenía. Fue cambiando un poco de ser tan rígida en su posición y ahora comenzó a estar atenta a varias situaciones", contó.

En su momento, Mónica había comentado sobre el procedimiento estético: "Me sacó grasa de las piernas y la puso en los glúteos. No sé si la tengo mezclada con otra cosa. No tengo nada duro, no tengo dolores, no le fui a pedir explicaciones".

Y mientras Mónica Farro se hace estudios, y Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y otras figuras de la farándula piden "justicia", por las lesiones que les ocasionó Lotocki, el abogado de Silvina Luna, Fernando Burlando adelantó que pedirá que se postergue la autopsia del cuerpo de la exGh que estaba prevista a realizarse hoy.

Al respecto, remarcó a LN+: "No queremos que se hagan las cosas a las apuradas", y explicó: "Nosotros sindicamos como responsable de la muerte de Silvina Luna a Aníbal Lotocki. Lo que hicimos no fue pedir un cambio de carátula, sino que presentaremos una nueva denuncia. En la autopsia vamos a poder extraer del cuerpo de Silvina el material que tenía colocado por Lotocki. Si se establece este nexo causal entre la aplicación y la muerte de Silvina, vamos a pedir que preste una nueva declaración indagatoria y su detención", dijo.

Sobre la autopsia, que había sido solicitada por el fiscal de la causa y por la propia querella, explicó: "Está ordenada la autopsia, con algunos inconvenientes, porque los juzgados se declararon incompetentes. Pero uno ahora pide la autopsia de manera urgente, pero sin notificar a las partes".