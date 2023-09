La Navidad volverá a tener "hermanitos" encerrados

05/09/2023 - 20:59 Pura Vida

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, le puso un punto final a la incertidumbre de los fanáticos y reveló cuándo arranca la nueva edición del reality.

Del Moro, acompañado de los cuatro ex participantes del concurso Julieta, Daniela, Nacho y la "Tora", abrió el sobre que contenía la información más esperada por los seguidores de GH.

"Gran Hermano vuelve", aseguró el periodista en el programa de streaming Fuera de Joda. "Me mandó un comunicado", bromeó sobre una supuesta directiva de "El Supremo".

"Atención país. Más de 100 mil inscriptos, el casting sigue abierto, y Gran Hermano vuelve", expresó el conductor, tras comenzar un vivo en su cuenta de Instagram.

"¿Cuándo? Se dijo diciembre, se dijo enero, se dijo febrero, se dijo 2024, 2028… Nunca más. La posta es esta: comunicado dorado de GH. Vuelve Gran Hermano… ¡en diciembre de 2023!", anunció.

"¿Por qué no se pone la fecha? Porque puede ser unos días antes o unos días después. ¿Cuándo? Principios de diciembre", remarcó

Además, anunció una importante novedad relacionada con los gritos que se escuchan desde el exterior de la casa. El conductor de Telefé ya había propuesto esta idea en Gran Hermano 2022, debido la gran cantidad de gritos que escucharon los participantes. Uno de los más recordados fue el que avisó que Coti Romero había nominado a Daniela Celis y Julieta Poggio, cambiando así el rumbo del reality. Para evitar que los gritos del exterior, que son imposibles de frenar, influyan sobre el juego, ahora habrá gritos verdaderos mezclados con gritos falsos.

"Para este año logré que haya gritos. Va a haber gritos más allá de lo que haga la gente. Falsos que se van a sumar a los de siempre. Nadie va a saber qué grito es posta y cuál no es", explicó Santiago sobre el Gran Hermano próximo a estrenarse. De esta manera, cambiará la dinámica del juego dentro de la casa y habrá más confusión entre los hermanitos que no podrán saber si es verdad o no la información que reciben.

Los interesados en participar del casting para ingresar a Gran Hermano 2023 deben entrar al sitio de Telefé, donde van a encontrar un formulario que deben completar.

Poro otra parte, se supo que los exhermanitos que más popularidad ganaron en el juego acompañarán de una manera directa el desarrollo de la nueva edición.

Marley, con otro especial

Si hay algo que caracteriza a Telefé es que no se duerme en los laureles. Por eso, ante los buenos números que cosechó en materia de rating, el programa in memórian que le dedicaron el sábado pasado a Silvina Luna tras su fallecimiento, el próximo sábado, Marley volverá a conducir un programa especial, esta vez dedicado a Romina Yan, en la semana en la que cumpliría años. "Marley presenta" indagará en una de las figuras que marcó a una generación de niños y adolescentes.