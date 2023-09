La esposa de Aníbal Lotocki habló tras la marcha: “Es un asco lo que hicieron”

07/09/2023 - 13:19 Pura Vida

La noche del miércoles tuvo lugar una masiva marcha por pedido de Justicia para Silvina Luna y las otras víctimas de Aníbal Lotocki frente a la casa del médico. La movilización ocurrió horas después del velatorio de la modelo, y entre carteles que decían “Lotocki asesino”, “Nos están matando”, “Justicia por Silvina y todas las víctimas” la calle se llenó de gente que se acercó al lugar de manera respetuosa.

Al retirarse las personas, María José Favarón, esposa de Lotocki, se mostró en el ingreso de su hogar ubicado en la localidad de Vicente López para retirar diversos carteles que habían sido adheridos en las. “Siempre fui respetuosa, ya dije todo lo que tenía para decir, ahora déjenme sacar esto que me quiero ir a dormir”, comenzó su relato ante el micrófono de TN, mientras quitaba las pancartas.

También fue consultada por el motivo de la marcha y por el dolor por el fallecimiento de Silvina, a quien familiares y amigos le habían dado el último adiós un rato antes. “Para mí también. No crean que no para nosotros”, señaló, y luego insistió en su postura respecto a la movilización: “Es una barbaridad lo que hicieron, esto es una barbaridad, esto no es una marcha de Justicia, esto es un escrache total, a la vista de todos. Es un asco lo que hicieron”.

Cuando le mencionaron el carácter pacífico de la marcha, la mujer no estuvo de acuerdo: “Esto no es respeto, esto es escrache, y esto no está bien”. En ese instante, se acercó una vecina que intervino para cuestionar a Favarón sobre su conocimiento acerca de las acciones de su esposo: " ¿Usted supo siempre del lado de quién estaba, del marido que tenía, lo que estaba haciendo?”. Sin esquivar la respuesta, destacó: “Hace 15 años, mi amor”. “¿Entonces admitió lo que hacía?”,continuó la vecina, y fue en ese instante que la dueña de casa la miró a los ojos y aclaró: “Yo no te estoy admitiendo lo que hacía. ¿Qué decís? Venite mañana a tomar un café y lo charlamos”. Sin embargo, la interlocutora se negó a ese posible próximo encuentro.

Al volver a la conversación que mantenía con el programa, Favarón cargó contra Pamela Sosa, ex de Lotocki y una de sus denunciantes: “Pamela lo vendió como que vayan a destruir la casa del doctor. Así lo puso. ¿Te parece bien? Se pasaron todos los límites. Yo entiendo que quieren justicia, pero hay lugares para reclamar justicia”.

Cabe destacar que el médico se encuentra recluido en su domicilio desde que ocurrió la muerte de Silvina Luna, el jueves pasado. La única que sale a realizar trámites es su mujer y solo el lunes se lo vio a Lotocki salir en el auto junto a ella. En una hora regresó a su casa y según se supo después, había ido a hacerle una denuncia judicial a su expareja Pamela Sosa, luego que ella se apersonara frente a la puerta de su casa el día de la muerte de Silvina, para pedir justicia por todas las víctimas.

Durante la marcha de este martes, la vedette también se acercó a la casa del médico y lo primero que hizo fue darse un sentido abrazo con Stefi Xipolitakis, otra de las víctimas del médico. Con apenas un hilo de voz y la foto de Silvina Luna impresa entre sus manos expresó su pedido de Justicia. “Esto, que nos escuchen por favor. Que la justicia nos escuche. Este tipo ya tiene una condena, ¿qué mas están esperando?”, comenzó diciendo. Luego, quebrada por el llanto, aseguró: “¡Queremos que esté preso por favor”, sigue matando gente. Por favor, necesitamos que vaya preso, es un asesino”, reiteró ante el grito unánime de todos: “¡Justicia, justicia!”.