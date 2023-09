Moria y Lali criticaron a Shakira, pero se retractaron

08/09/2023 - 21:17 Pura Vida

El desahogo amoroso de Shakira en sus canciones, tras la ruptura con Piqué fue tema de debate entre Moria Casán y Lali Espósito en el podcast que "la One" tiene en Spotify.

"Las mujeres lloramos y facturamos, creo que no es una cosa o la otra", dijo Lali sobre una de las icónicas frases de la colombiana. Y Moria agregó: "Shakira ya me resulta densa", a lo que Lali acotó: "Basta ya del llanto. Entiendo que no querés más a Piqué. Ya entendimos", pero Casán remarcó: "¿Qué no va a querer a Piqué? Está muerta con Piqué".

Pronto llovieron las críticas por burlarse del dolor de Shakira, por lo que Lali escribió en Twitter: "Pero ¡¿miren si voy a bardear a una de mis idolas máximas?! Keeeee. No sean sonsos, amores. Hay que reírse un poco".