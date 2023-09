Abel Pintos se anima a hacer de todo, y bien

10/09/2023 - 20:49 Pura Vida

Abel Pintos lleva casi 40 años de exitosa carrera musical. Pero parece que siempre está desafiándose a más. Este año no solo debutó como jurado de un reality de altísima exposición como lo es “Got Talent Argentina", donde comparte estrado con La Joaqui, Flor Peña y Emir Abdul, sino que inició un proyecto de plantación de árboles, 12 mil en total, mientras aprende el negocio de la nuez pecan, grabó un disco con todas canciones patrias cuyas ganancias están destinadas a tres hospitales universitarios, y encima se da tiempo para paternar a Guille, una adolescente de 15 años, hija de una relación anterior de su mujer, Mora Calabrese, y a Agustín, de 3, el hijo que tienen en común. Y para todo parece tener una clave.

¿Por dónde comenzar? Por el lado menos público, su perfil paternal. En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Abel contó algo que descubrió junto a Guillermina, la hija de Mora y que lo hizo darse cuenta de la manera poco amable que se trató así mismo en su adolescencia. "Guille es una persona muy amable, principalmente consigo misma, y luego con los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Está adolescente full, pero a la vez está teniendo un trato muy amable con ella misma en sus procesos, en 'hoy quiero esto, mañana quiero aquello, no sé lo que quiero pero lo quiero ya'. Lo tiene todo, está en el corazón del proceso y lo está viviendo a full. Pero recordando mi proceso de adolescencia, me emociona mucho verla así: siendo amable y amorosa consigo misma. Tengo mis desafíos diarios con Guille, pero el asunto es que ella lo hace muy placentero", dijo aportando algo valioso para quienes comparten la vida con adolescentes.

Y sobre Agustín, que en octubre cumplirá 3 años y ya inició el jardín maternal, señaló: "Lo mismo. Tiene un carácter divino. Desde el día que nació y hasta hoy, ya casi tres años, dormimos todas las noches. Yo sé que nos van a envidiar: duerme entre 8 y 14 horas cada noche", reveló.

En el plano solidario que lo tiene ofreciendo shows en beneficio de instituciones como el Garraham el año pasado, y el 18 de septiembre para el Fleni, junto a Marcela Morelo y Jairo, en una gala donde presentará “Alta en el cielo”, Abel remarcó: “Yo me crie musicalmente de la mano de León Gieco, un artista al que he visto hacer por años más shows a beneficio que shows propios. Entonces vas entendiendo el ciclo de lo solidario, que es algo que tiene una ida y un retorno constante. Es enseñar a pescar, no dar el pescado".

A ese plan, se suma lo de la plantación de árboles. "Yo no soy empresario agropecuario: estoy aprendiendo desde cómo formular un negocio con la nuez pecan y de qué se trata la planta, cuál es su proceso, cuándo va a producir, qué condiciones climáticas son favorables. Me resulta tan interesante, que cuando vamos a plantar lo quiero compartir. La primera vez lo hicimos con nuestro equipo de trabajo y familiares, la segunda incluimos a 300 chicos de escuelas de Mercedes y la zona, y sus familias. Así que éramos como 500 personas, plantamos entre 500 y 600 árboles el primer día, y después el equipo quedó con lo demás, y ya van casi cuatro mil árboles de los 12 mil proyectados".