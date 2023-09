Una vez más, Morena Rial genera revuelo

10/09/2023 - 20:52 Pura Vida

Mientras la muerte de Silvina Luna, a raíz de un complejo cuadro de salud generado por una mala praxis, comenzó a sembrar conciencia entre quienes se someten a cirugías innecesarias para responder a ciertos cánones de belleza, Morena Rial no solo mostró el nuevo procedimiento estético que se hizo en sus glúteos, sino que defendió a Aníbal Lotocki, el médico vinculado con el triste desenlace de la exGH2001.

En un intercambio con sus seguidores de Instagram, la hija de Jorge Rial manifestó su apoyo al cuestionado médico cuando un usuario le preguntó si no le daba miedo hacerse tantas cirugías después de lo que pasó con Silvina. "No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa", señaló.

Y sumó: "Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no es Aníbal no lo hacen ni público ni los matan".

En ese contexto, Morena continuó: "Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma lo productos introducidos. Y a cada persona, antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir".

Cuando otro usuario le preguntó de Lotocki, comentó: "Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante".

"Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Deberían dejar de culpar a una persona de asesina por fama", dijo.