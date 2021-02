Berra, santiagueño voluntario para la vacuna de la mutación sudafricana del Covid-19

10/02/2021 - 00:28 Santiago

Pablo Andrés Berra, el santiagueño que vive actualmente en Sudáfrica y fue voluntario, hace siete meses, de la prueba de la vacuna anticoronavirus experimental de Oxford, hace un mes volvió a presentarse como tal para la variante sudafricana del virus que “tantos problemas está trayendo a los científicos”, tal como lo expresó en una entrevista con Radio Panorama.

“Me han hecho un nuevo contrato y un control más estricto que el que tenía el año pasado, que será hasta julio, para ver cómo actuaría mi cuerpo si tuviera esta cepa”, resaltó Berra, quien nació en la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora, desde donde vino cuando tenía tres años y se crió en esta tierra.

Suspensión sudafricana

El Gobierno de Sudáfrica suspendió la administración de las dosis de la vacuna contra el coronavirus tras el reciente estudio que demuestra que tiene una protección reducida frente a la nueva cepa de la enfermedad surgida en el país.

“El domingo pasado, el gobierno (sudafricano) decidió suspenderla (la aplicación de la vacuna). El lunes de la semana pasada, habíamos recibidoen Sudáfrica un millón de dosis y se había comenzado a vacunar a los trabajadores de la salud, pero decidieron suspender”, dijo Berra, quien vive en Gerhardsville.

Añadió: “Igual, no la quieren descartar a esta vacuna porque, por lo menos, lo que logra la de Oxford es que la gente que se infecta y que ya está vacunada no es hospitalizada ni se infecta. Algo de efectividad tiene, pero es mínima y no como estaba previsto”.

Indicó: “Esta mutación está más complicada y ya se ha ido a treinta países. No solamente la de Oxford, eso hay que aclararlo también. El laboratorio de Moderna anunció también que una de cada seis personas es inmune con su vacuna con esta mutación sudafricana”, remarcó Berra.

Reveló qué le dijo la científica argentina Marta Cohen

Radio Panorama, reveló el contenido de la conversación que tuvo ayer con Marta Cohen, científica argentina radicada en Inglaterra.

“Ella me decía que todas las vacunas están complicadas con la mutación sudafricana. Así que están trabajando duramente para la creación de una nueva vacuna que, teóricamente, ya está desde mediados de enero, la vacuna de nueva generación como ellos lo llaman. Hay que tener paciencia. Están en la fase 1. Es como volver a empezar”, destacó Berra.

Pablo explicó: “El voluntario no recibe remuneración alguna. Ellos se comprometen a cubrir todos los gastos si algo me pasara y yo me tengo que comprometer a no ser donante de sangre, no ser voluntario de otra cosa, no viajar y avisar cualquier cosa fuera de lo común que me pudiera pasar. Igual, el voluntario tiene la libertad de ser voluntario”.

Recalcó que tanto a él como a los más de dos mil voluntarios de Sudáfrica le sacaron sangre. Aseguró que todos los días se comunican con él como parte del protocolo de seguimiento y control.

Indicó que el presidente sudafricano ha informado que la cantidad de nuevos casos ha bajado muchísimo.