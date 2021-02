En el Hospital Regional se realizó una reconstrucción traqueal a un paciente sintomático con Covid

10/02/2021 - 21:19 Santiago

Por Rodolfo Montenegro

De la Redacción de EL LIBERAL.

La semana pasada, cirujanos del Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” de nuestra ciudad, realizaron por primera vez una reconstrucción traqueal a un paciente diagnosticado con Covid positivo y sintomático, y solucionaron con este procedimiento quirúrgico un problema común en las personas que pasan demasiado tiempo intubadas.

Este tipo de cirugías son comunes en el centro asistencial de esta capital en pacientes que sufren accidentes con graves lesiones en la cabeza y, en menor medida, a quienes padecieron un ACV.

El doctor Carlos Adolfo Rojas, médico cirujano cardiovascular del principal centro asistencial público de Santiago del Estero, comentó que esta lesión se localiza en el cuerpo de la tráquea en su mayoría, aunque también se presentan en las zonas subnótica y glótica, y que la cirugía consiste básicamente en ensanchar la tráquea para facilitar la respiración, “para lo cual se corta una parte del tubo traqueal, se lo sube y se lo anastomosa”.

Sobre cómo se produce este problema, explicó que “el tubo que se le coloca al paciente, tiene en uno de sus extremos un pequeño dispositivo (balón) que se mantiene inflado siempre, y esto le produce un proceso de granulación, una reacción de la tráquea, y también el frío del oxígeno que se introduce por el tubo, la lastima e inflama, por lo que se cierra. Entonces, cuando están mucho tiempo intubados los pacientes, se les produce una estenosis traqueal”.





Hay más demanda

“Aquí teníamos una incidencia estandarizada por mes, pero con la llegada de la pandemia se debió intubar a muchos pacientes que están dos o tres semanas con respirador, esto ha hecho que se dispare la producción de estenosis, y ahora hay más demanda y tenemos un 50% más de estas intervenciones”, precisó.

Respecto del tiempo de intubación que debe transcurrir para que se produzca la estenosis, el doctor Rojas explicó que eso “depende del organismo de cada pacientes, ya que hay quienes sufren la inflamación casi inmediatamente en poco tiempo, y hay otros que alrededor del octavo día comienzan con el deterioro”.

“Lo que pasa es que un paciente con Covid te lleva 21 días ventilado, y tres semanas es una barbaridad, y estos pacientes tienen complicaciones”, precisó la doctora Jimena Bartolomé, terapista del Regional.

Como la primera causa de estenosis traqueal es la intubación, y el profesional aseguró que todos los que pasan por este proceso, “a la corta o a larga, pueden hacerlo”. Según las estadísticas médicas, de 30 pacientes que sufren una estenosis, 27 son por intubación prolongada y respirador.

Evolución favorable

El doctor Rojas, quien dirige un equipo interdisciplinario que también integran las médicas terapistas, doctoras Jimena Bartolomé y Pamela Pullarello, entre otros profesionales, confirmó que el paciente al que se le practicó esta cirugía, “se lo pasó nuevamente a terapia intensiva, donde tiene una evolución muy satisfactoria”.

Se trata de un hombre del interior de la provincia, quien espera que se le otorgue el alta en los próximos días.

Al mismo tiempo, los profesionales revelaron que hay dos pacientes con este problema que serán operados en las próximas horas.

La doctora Bartolomé, indicó que la única manera en que se previene este tipo de problemas, es “con la pronta extubación, no hay otra”.

“Luchamos todos los días para poner en condiciones a los pacientes y que se les retire el respirador para quitarles el tubo traqueal”, amplió.

Consultado sobre si todos los pacientes intubados requieren de esta intervención, el doctor Rojas dijo que, “no todos la requieren”, y que en total “debe ser un 20 por ciento”.





La mayor incidencia está en jóvenes con lesiones por accidentes de tránsito

“Aquí lo que tenemos mucho son los traumatismos de cráneo por accidente de tránsito, en pacientes jóvenes, que están con intubación prolongada, y esos son casos complejo y es un grupo de mayor riesgo. Estos pacientes suelen estar entre un mes y un mes y medio con respirador. Son pacientes que quedan con secuelas muy graves, en estado de mínima conciencia, y para sacarles el respirados a estos chicos que no responden, no hablan, es muy comprometido”, explicó la doctora Jimena Bartolomé.





Cirugías a pacientes con coronavirus

El doctor Rojas comentó que fueron operados “hace una semana, dos pacientes con pocas horas de diferencia. A uno que llegó bastante grave le tuvimos que hacer una reconstrucción traqueal, porque aparte de la obstrucción traqueal que tenía padecía de un problema que le inflamaba los pulmones, y la otra fue una chica, con un caso más moderado de diabética séptica, que tuvimos que efectuarle la amputación de un pie. Afortunadamente los pacientes han evolucionado muy bien”.

Estos fueron los primeros pacientes diagnosticados positivos y sintomáticos que tuvieron que operar en el Hospital Regional.

Sobre los riesgos que corre el equipo médico al tratar a estos pacientes, el cirujano cardiovascular dijo que “el riesgo lo corre el equipo, porque el paciente está internado en un área de aislamiento y de ahí se lo traslada a través de una burbuja y se lo lleva a un quirófano que está acondicionado especialmente para asistir a este tipo de pacientes”.

“Estas son cirugías que no se pueden posponer, deben hacerse sí o sí, porque están en el rango de las urgencias, y no se puede derivar porque las provincias vecinas no están recibiendo pacientes, cada cual está abocada a su tarea, por lo que hay que resolverlas aquí.

Seguimiento. Esto no se puede hacer solo, es multidisciplinario, hay mucha gente involucrada y mucha gente en riesgo por esto, sobre todo el equipo de anestesia que es el que trabaja en la vía aérea”, amplió.