Mar del Plata registra un 70% de reservas para el fin de semana

11/02/2021 - 22:37 Santiago

Reina gran optimismo entre los operadores turísticos de Mar del Plata por el feriado de Carnaval, ya que consideran que será el mejor fin de semana del verano y marcará el cierre de la temporada.

Los feriados de lunes y martes próximos generan las mejores expectativas en el marco de una temporada con varios sinsabores para la ciudad. Las expectativas se respaldan en el número de reservas de alojamiento, que están en un 70% y se estima que el porcentaje puede subir hoy.

El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, Eduardo Palena, aseguró que “hay un 70% de reservas y puede mejorar en unos días”. Respecto de las características de las reservas, remarcó que incluyen a los hoteles de todas las categorías.

Tras afirmar que los feriados de Carnaval marcarán el fin de la temporada, Palena consideró que el fin de semana largo significará “un respiro” para el sector. Las reservas de departamentos también superan la media de la temporada.

El martillero Rodrigo Sáenz estimó que la ocupación estará en un 60% y reveló que algunos turistas “se adelantaron y vinieron antes”. En los balnearios también hay expectativas aunque están condicionadas por el pronóstico climático.

“Las consultas son muchas, sabemos que las reservas en los hoteles son altas pero el pronóstico no es muy alentador por lo que si el mismo no cambia, no tendremos un fin de semana positivo”, puntualizó el integrante de la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines, Juan Salvi. Tanto el sábado como el domingo se esperan lluvias y la temperatura máxima apenas trepará a 25.