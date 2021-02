Familia santiagueña varada en Santa Cruz hará dedo para volver a la provincia

12/02/2021 - 22:49 Santiago

Desesperada por la falta de recursos y sin oportunidades de encontrar un trabajo que les permita sobrevivir, una familia santiagueña varada en Caleta Olivia, Santa Cruz, “hará dedo” para volver a Santiago del Estero. Mañana saldrán a la ruta con la esperanza de que alguien los ayude a iniciar esta travesía para volver a su lugar de origen acercándolos a su destino final. También tiene la esperanza de que la comunidad pueda colaborar con ellos para que puedan comprar pasajes de colectivo y evitar de esa forma salir a la ruta a la buena de Dios.

Los pasajes para los cuatro miembros de esta familia de apellido Martínez, cuestan en total $ 57 mil. La situación es extrema, indicaron, ya que no tienen “ni para comer”. Estaban a punto de ser desalojados del inmueble que habitaban en aquella provincia por falta de pago y es por eso que estaban ya prácticamente en situación de calle.

Ese fue el crudo relato de Cristian Martínez, padre de familia, al portal santacruceño ElCaletense.net. El santiagueño detalló que este calvario comenzó el año pasado, cuando en marzo decidió ir a probar suerte a Caleta Olivia.

En busca de mejores oportunidades, embarcó también a su familia. Es así como llegó hacia la localidad del sur con su esposa y sus dos hijos, de 5 y 7 años de edad. A los pocos días, se desató la pandemia de coronavirus y la cuarentena decretada por el Gobierno nacional, y para la familia Martínez, una pesadilla que continúa hasta hoy.

Drama

Cristian Martínez recordó que en aquel momento decidieron volver a Santiago del Estero y que si bien la familia tenía el dinero para los pasajes de colectivo, al suspenderse los viajes en transporte terrestre, debieron quedarse en Caleta Olivia. Cristian trabajaba haciendo changas, pero desde hace tiempo que está desocupado. Es por eso que debe 3 meses de alquiler y su familia “no tiene ni para comer”, confesó.

“Hoy nos invitó a comer un amigo y ayer igual, nos tiró un poco de comida para comer con los chicos. Pero esto ya no da para más”, expresó sobre el drama que viven. Dijo que junto con su esposa y sus dos hijos se encuentran en situación de calle porque los dueños del inmueble que habitan les dijeron que “en el momento que pongan un pie en la calle no los van a dejar ingresar nuevamente”.

Drástica decisión

En una decisión llevada por la desesperación, Cristian Martínez dijo que desde mañana a las 7 se instalará con su esposa y sus hijos en el acceso norte de la Ruta Nº 3 de Caleta Olivia, dispuestos a hacer dedo para poder volver a Santiago del Estero.

El padre de familia contó que pidieron ayuda al Concejo Deliberante de aquella ciudad y al área de Desarrollo Social de aquel municipio, pero que “todos nos cierran la puerta en la cara”, diciéndoles que no es problema de ellos. “Quienes quieran llevarnos agua o alimento, vamos a estar ahí”, agregó Cristian quien se mostró desesperado por esta situación.

Un drama que ya golpea en la salud de la madre

Cristian Martínez narró que al drama que vive la familia en Santa Cruz por la falta de dinero para comer y volver a Santiago, se suma el hecho de que su esposa padece diabetes y se encuentra débil porque está bajando de peso rápidamente por la falta de una buena alimentación.

Agregó que su esposa tampoco dispone de su medicación porque desde el Hospital Zonal no le proveen los remedios por no contar con un carné hospitalario. Dicha medicación tiene un valor de 2.800 pesos, dinero que hoy no tiene la familia.