¿Cómo actuar frente a la emergencia psíquica que desató la pandemia?

Beatriz Goyoaga es una reconocida periodista española, experta en política y economía. En la actualidad, es la coordinadora general del “Arte de Vivir” en Latinoamérica y España, organización creada por el místico Ravi Shankar. Está radicada en Buenos Aires.

Cuando inició la pandemia, el programa integral del “Arte de Vivir” ayudó a más de 1500 profesionales de la salud y a más de 5.000 docentes y alumnos con talleres gratuitos de técnicas de respiración consciente como herramienta fundamental para el alivio del estrés, el miedo, la ansiedad, que son las emociones que más afloraron durante este contexto.





¿Cómo se debe actuar frente a la emergencia psíquica que desató la pandemia?

Primero de todo, sacarse el miedo de encima porque la pandemia, peor que el virus, es el miedo. El miedo está en la mente. El miedo no está en el virus. El miedo no está en el dinero. El miedo está en la mente. Es importante saber que detrás de todo está el control del universo. Hay que seguir con las precauciones que en el mundo entero nos recomiendan: usar el barbijo, lavarse las manos, pero hay que salir a trabajar, hay que moverse, hay que recuperar las economías. Hay que estar fuerte y con las defensas altas.





¿Qué aconseja para estar “fuerte y con las defensas altas”?

Ingerir una dieta alcalina y no ácida. La dieta alcalina son las frutas, las verduras, lo natural. El ácido es el café, el vino, el alcohol. Hay que evitar las dietas ácidas porque esas bajan las defensas. Una cosa que es muy alcalina es el pepino. Después, hay que mantener la mente relajada. ¿Cómo la relajas a la mente? A la mente no la podemos controlar con la mente. Lo que tenemos que utilizar es técnica de respiración, que es lo que yo llevo veintidós años transmitiendo. Cuando la mente está relajada se te quitan los miedos.





¿Cómo se logra una sociedad libre de violencia en tiempos revueltos como los de hoy?

Trabajando con individuos. No podemos tener sociedades pacíficas con individuos alterados. No esperar y tomar responsabilidades. No esperar a que el gobierno cambie, a que la policía saque a los cacos de la calle, a que haya menos pobres en el país, a que mi hijo deje de fumar…¡no, no, no!, que parte puedo aportar yo para que haya en mí, a mi alrededor, serenidad, tranquilidad y menos violencia. La paz y la violencia la hacemos de a uno. No podemos tener sociedades pacíficas con individuos alterados. Es por eso que yo transmito es a que la mente esté relajada y no ansiosa, miedosa, nerviosa.





¿Cuánto contribuye, el “Arte de vivir”, programa del que su coordinadora general, a lograr ese bienestar que necesita una sociedad?

Hay 450 millones de personas que han tomado los programas en el mundo. El “Arte de vivir” es una organización global que busca crear una sociedad libre de estrés y de violencia a través de sus programas de transformación personal y social basadas principalmente en la respiración, meditación y alimentación sana. Lleva 36 años de servicio en más de 155 países difundiendo su mensaje, alcanzando a más de 460 millones de personas en todo el mundo. El “Arte de vivir” es miembro del Consejo Social, Económico y Cultural de Naciones Unidas. Estamos en el Banco Mundial dando los cursos. Estamos en la NASA, en las universidades y hospitales importantes del mundo como también en los barrios entregando 85 mil viandas por año. No solamente se les da de comer sino que también se les ayuda a elevar la autoestima, conseguir trabajo. Más de quince mil médicos han tomado los programas sin ningún costo. Más de trece mil maestros han tomado el programa. Estamos contribuyendo en la forma que podemos, pero te repito: cada individuo tiene que tomar responsabilidad y ni esperar. El “Arte de vivir” convoca a la humanidad, no importa el estrato social, la religión.





















“El universo me ha dado la oportunidad de ser mamá gallina de miles de pollitos que en este momento necesitan de mi cobijo”

Frente a la emergencia psíquica que desató la pandemia, Goyoaga confesó que atiende hasta 60 llamados telefónicos por día y recibe más de 700 consultas por WhatsApp de personas que padecen distintos pesares emocionales.

“Poder responder infinidad de llamados, escucharlos, inyectar energía y amor para que puedan avanzar a pesar de la dura circunstancia que estén atravesando, me produce gran orgullo y a la vez mucha compasión y humildad”, resaltó.

Sostiene: “En estas épocas de crisis ser mujer es un honor. Las mujeres somos fuertes y aguerridas, somos sostén y somos rumbo. Damos, cuidamos, nutrimos y apoyamos incondicionalmente. La mujer es aguda y rápida, romántica y firme, suave y fuerte. No soy madre biológica pero no me siento a llorar. El universo me ha dado la oportunidad de ser mamá gallina de miles de pollitos que en este momento necesitan de mi cobijo”.

















La mujer que entrevistó a la Reina Isabel, Lady Di, Nelson Mandela y Maradona

A lo largo de su trayectoria como periodista entrevistó a célebres personajes como la reina Isabel de Inglaterra, las princesas Diana y Sarah, el ex presidente de EUA George Bush y Nelson Mandela. En su nueva etapa ha enseñado los beneficios de la meditación a famosos, políticos, ejecutivos de importantes empresas y entidades financieras, entre muchos otros.





¿Qué ha descubierto, después de las entrevistas que les realizó, de la Reina Isabel, Lady Di, Nelson Mandela, George Bush (padre) y Maradona?

Descubrí que Nelson Mandela era una persona de honor. Él no quería revancha. Después de haber estado injustamente en la cárcel por mucho tiempo, él dijo: “Yo no quiero que corran ríos de sangre por mi Nación. No me voy a ocupar de venganza sino de justicia por los valores humanos”. Eso fue muy admirable.

De la Reina de Inglaterra descubrí que, verdaderamente, una persona anciana que estaba cansada de su labor y de seguir haciendo automáticamente lo mismo. Ella legó el mantener la tradición. En tanto, Lady Di me pareció maravillosa. Tenía valores. Ella salió un poquito del molde. Lady Di me dijo: “Me gustaría que mis hijos no sean marionetas de la Corte. Quiero que algún día puedan hacer servicio, voluntariado en África”. Una Princesa, verdaderamente, de los cuentos, bonita, elegante y abierta, natural.





Cada uno va dejando lo suyo, como lo hizo Maradona. Yo estuve en su boda. Pobrecito, desgraciadamente no llegué nunca a darle las técnicas a él sino no hubiera estado enfermo.

Rescato, sobre todo, que todos tenían un comino de la evolución. Todos ellos están buscando el motivo de la vida.

Cada uno de ellos ha aportado su granito de arena.





¿De qué manera influyeron estas personalidades en el concierto de las naciones?

Todas las personalidades influyen a las naciones porque hay mucha gente que le sigue. Si uno sigue a personas de bien, obviamente que van a hacer el bien. Si uno está bien hace el bien. Lo que decimos en el Arte de vivir es que si estás tú bien vas a hacer el bien a los demás. Si estas personas se dedican a la corrupción, al robo; entonces, así van a ser los ejemplos. Los hijos nuestros aprenden más por nuestras acciones que por nuestras palabras.