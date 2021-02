Covid: la vacunación a mayores es “altamente recomendable”

19/02/2021 - 22:28 Santiago

La vacunación en personas mayores, que arrancó esta semana en el país, es “altamente recomendable” teniendo en cuenta que se trata de la población de mayor riesgo para desarrollar enfermedad grave y severa por coronavirus y fallecer, sostuvieron especialistas, que enfatizaron que la inmunización no tiene contraindicaciones específicas por edad aunque aconsejaron consultar con el médico de cabecera “para evaluar el estado de salud de cada paciente”.

Si bien las personas mayores de 60 años representan sólo el 15% del total de casos de coronavirus reportados desde que comenzó la pandemia (310.238) y nada más que el 7,2% si se tiene en cuenta sólo a los mayores de 70 (148.303), son el grupo etario más afectado en cuanto al desarrollo de cuadros graves y a la mortalidad.

De hecho, el 83,85% del total de fallecidos por Covid-19 en la Argentina son mayores de 60 años (42.646).

Es decir que mientras que la edad promedio de personas contagiadas es de alrededor de 40 años, la media de los fallecidos es de alrededor de 76 años.

“Todas las personas mayores pueden vacunarse, la única contraindicación formal es el antecedente de una alergia severa como anafilaxia, edema de Quincke o a alguno de los componentes de la vacuna”, dijo la médica geriatra e infectóloga Miriam Rozenek, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi).

No obstante, Rozenek advirtió que “como la mayoría de las personas mayores tienen lo que se denomina polifarmacia (más de cinco medicamentos en forma habitual) no está de más si quieren hacer la consulta si tienen alguna duda en particular con su médico de cabecera”.

En referencia a la seguridad, explicó que “por el tipo de vacuna que se está aplicando (ninguna tiene gérmenes vivos) no habría riesgos ni en las personas mayores ni en los inmunosuprimidos”.





Tiene 100 años, recibió la vacuna y la recomienda





Juan Antonio Hernández, un hombre de 100 años que se aplicó ayer la vacuna contra el coronavirus en la localidad bonaerense de Marcos Paz, en el marco del operativo iniciado por el Gobierno para inocular a los mayores de 70 años, ahora les sugiere a todos que se inmunicen para estar protegidos contra la enfermedad.

Este extrabajador ferroviario que en junio del año pasado recibió los saludos de sus familiares por su centenario a través de la ventana de su habitación en plena pandemia, se acercó el jueves a la posta de vacunación dispuesta en la Escuela Nº 4, ubicada en la calle Corrientes y ruta 40 de Marcos Paz, para darse la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

“Fui muy contento a vacunarme. Tomé la decisión de hacerlo en conjunto con mis hijos y mi médico de cabecera”, contó Juan y agregó que se sintió bien “en todo momento” y detalló que, tras recibir la dosis, lo controlaron durante media hora y lo autorizaron a retirarse.

“Fue muy dispuesto y contento porque sabía que iba a estar el intendente esperándolo, ya que lo conoce hace tiempo y le tiene un gran cariño”, dijo Andrea, una de sus nietas.

“El año pasado, pasé la pandemia en mi casa. Mi hijo -que enviudó en octubre- se vino a vivir conmigo para ayudarme y ocuparse de salir a hacer los mandados”, afirmó.

Durante el aislamiento, sus otros dos hijos, sus 6 nietos, sus 12 bisnietos y 2 tataranietos se comunicaban con él mediante mensajes que le enviaban a través del celular de su hijo.

Existen pruebas de buena respuesta inmunológica

“Hay vacunas que ya informaron algunos datos en mayores de 65 e indicaron que la respuesta inmunológica fue buena, otras señalaron que fue un poco más baja, pero lo que hay que entender es que cuando uno indica una vacuna pone en una balanza riesgo-beneficio y teniendo el cuenta el alto impacto en el desarrollo de enfermedad grave y muerte que tiene el coronavirus en personas mayores, la balanza se inclina hacia los beneficios de dársela”, añadió.

En el mismo sentido, la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (Save), aseguró que “las vacunas contra Covid-19 que están aprobadas para personas mayores pueden darse sin ninguna contraindicación por edad pero siempre es aconsejable la consulta con el profesional de cabecera que considere las enfermedades previas del o la paciente y el estado general en que se encuentra’.

“Para las personas inmunosuprimidas, que reciben corticoides en altas dosis, personas con VIH con bajo recuento de CD4, embarazadas, mujeres en períodos de lactancia o personas con enfermedades autoinmune todavía no hay suficiente evidencia, por lo cual siempre hay que ponderar el riesgo-beneficio según la exposición y profesión y analizar caso por caso”, indicó.

Cahn advirtió que “sí está contraindicada en personas con antecedentes de alergias graves como anafilaxias” y pidió “tener en cuenta que la información respecto a las vacunas es muy dinámica y se va actualizando conforme va apareciendo evidencia”.

Hay que vacunarse

Por su parte, el médico geriatra José Ricardo Jáuregui, presidente electo de la Sociedad Internacional de Geriatría y Gerontología para el período 2021-2023, sostuvo que “todas las personas mayores deberían vacunarse, excepto aquellos que están cursando la enfermedad en el momento de la vacunación o que están en situación de vida crítica, pero incluso los que están inmunosuprimidos crónicos no tienen contraindicación”.

Jáuregui también insistió en que “las vacunas no tienen en principio ninguna objeción en cuanto a la seguridad, y en relación a la eficacia si bien todavía falta información, siempre algún nivel de protección van a producir, y esa protección es mejor que nada”.