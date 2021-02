FEBRERO: MES DE GRANDES BATALLAS Primera Parte

20/02/2021 - 22:32 Santiago

Por Eduardo Lazzari, historiador





El estudio de la historia de un pueblo siempre encuentra acontecimientos unidos por procesos sociales, eventos que se encuentran hilvanados por protagonistas, y muchas veces es el espacio temporal el que reúne hechos que cambiaron el devenir de un país. La historia argentina ubica en el mes de febrero -el más corto del año y el que cada cuatro se acerca un día a la treintena, pero nunca la alcanza- una secuencia enorme de episodios épicos que cada uno de ellos alcanza para llenar páginas gloriosas en las biografías de los protagonistas, desde el insigne comandante hasta el último miliciano.

San Martín y Belgrano. Alvear y Brown. El regimiento de Granaderos a Caballo y el ejército del Norte. El ejército y la flota republicanos. Dos batallas de la guerra de la Independencia. Dos contiendas de la guerra contra el imperio del Brasil. Los invito a transitar hoy por una privilegiada parte de los quince años belicosos que van desde 1813 hasta 1827, marcaron la historia del país, en el camino que llevó desde la libertad hasta la organización nacional.





La Guerra de la Independencia

3 de febrero de 1813: San Lorenzo

La costa del río Paraná, a la altura del viejo convento franciscano de San Carlos Borromeo, en el paraje de San Lorenzo, fue testigo del bautismo de fuego del regimiento de Granaderos a Caballo, que su jefe había fundado en Buenos Aires sólo once meses antes el 12 de marzo de 1812. Para el experimentado coronel José de San Martín no iba a ser una batalla más. Era el inicio de su carrera como el más grande militar americano. Varias noches de marcha forzada lograron que los 120 hombres al mando del correntino sorprendieran en la madrugada del 3 de febrero de 1813 a 350 marinos imperiales de España que desembarcaban para continuar con sus saqueos en las orillas del Paraná.

Las cargas de caballería, en un movimiento de pinzas, cayeron sobre los “godos” definiendo el combate en 15 minutos. El caballo de San Martín, al frente de sus tropas, cayó bajo la metralla enemiga y el jinete quedó bajo el peso muerto del animal. Seguramente su pensamiento lo remitió al parte del combate de Arjonilla del 23 de junio de 1808, cuando su jefe escribió: “San Martín hace un elogio distinguido de toda su tropa, particularmente del Sargento… Pedro de Martos, y del cazador… Juan de Dios, que en un inminente riesgo le salvó la vida…”. Un Juan lo rescató allí bajo su caballo muerto y dio la vida por su jefe. Otro Juan, nuestro Cabral, hizo lo mismo en idéntica circunstancia. Estos hechos marcaron para siempre el espíritu del Señor de los Andes, que siempre valoró valentía y arrojo en todos sus hombres, hasta el último.





20 de febrero de 1813: Salta

El general Manuel Belgrano decidió avanzar hacia el Alto Perú luego de su resonante victoria del 24 de septiembre de 1812, en Tucumán, la batalla que salvó el proceso revolucionario iniciado en 1810. Sabía el creador de la bandera que perseguía a un ejército veterano conducido por un antiguo conocido, Pío Tristán, con quien había compartido el aula en Salamanca, el alojamiento en Madrid y se cuenta que disputaron por una mujer. El oficial realista decide defender su posición en las proximidades de Salta y allí se toparon los enemigos el 20 de febrero de 1813. Muchos oficiales se destacaron: Forest, Pico, Superí e incluso Eustoquio Díaz Vélez combatió todo el día a pesar de haber sido herido de bala al comienzo de la lucha. Sin embargo, el que sobresalió fue Dorrego, cuya indisciplina iba a marginarlo del resto de la campaña.

Salta se convierte en la única batalla de toda la guerra independentista sudamericana en la que se rinde todo un ejército realista, que había sufrido la muerte de 480 hombres. El ejército del Norte sólo tuvo 103 caídos. Pío Tristán quiere entregar su espada, a lo que se niega Belgrano. El porteño hizo jurar a todos los oficiales y soldados derrotados que nunca más levantarían sus manos contra la revolución continental. En Vilcapugio y en Ayohuma descubrirá con horror que muchos hombres se presentaron a pelear contra él, bajo la excusa brindada por el arzobispo de Charcas Benito Moxó y Francolí: jurar frente a un hereje era inválido. Nunca sabremos que le dolió más a Belgrano: ser considerado apóstata o que soldados con honor no cumplieran con su palabra.





La Guerra contra el Imperio del Brasil

8 y 9 de febrero de 1827: Juncal

El 1° de enero de 1826 las Provincias Unidas declararon la guerra al Brasil debido a la disputa por lo que es hoy la República Oriental del Uruguay. Como fruto de la separación con Portugal, el Brasil se había convertido en un imperio gobernado por Pedro I, hijo del rey Juan VI que regresó a Lisboa luego de sus años en Río de Janeiro, entre 1808 y 1821. En 1817 las tropas cariocas habían invadido la Banda Oriental, aprovechando la crisis entre el gobierno porteño y José G. de Artigas. En 1821 se creó la provincia Cisplatina, incorporada al Brasil. Los 33 orientales encabezaron la rebelión contra los ocupantes desde el 19 de abril de 1825.

Para 1826 el Brasil era una potencia naval y estableció su escuadra para dominar la costa oriental, bloquear los puertos argentinos y controlar el río Uruguay. La Argentina por entonces carecía de buques y el gobierno de Bernardino Rivadavia encargó al coronel de marina Guillermo Brown, la formación de una escuadra. Como pudo, el irlandés logró organizar flotillas y dislocó el bloqueo por medio de combates olvidados, como Punta Colares, Banco de Ortiz, Patagones y Monte Santiago; jalonados por otros recordados como Quilmes y Los Pozos. Pero la gran batalla de esta guerra iba a tener lugar aguas arriba de la isla Martín García, frente a la isla Juncal, cerca del pueblo de Carmelo.

Brown, ya conocido por su audacia, y luego de fortificar Martín García, decidió con sus 3 buques potentes y 8 embarcaciones menores, bloquear la salida del Uruguay a la 3° División brasileña, compuesta por 17 naves, al mando del capitán Jacinto de Sena Pereira. Los combates comenzaron al mediodía del 8 de febrero. Una súbita sudestada descalabró las maniobras de las dos flotas y al atardecer cesaron los cañonazos. Al día siguiente, quedó en claro que los argentinos habían aprovechado la oscuridad para reagruparse y a las 8 comenzaron un certero ataque contra los dispersos buques brasileños, que a la tarde ya se batían en retirada.

El saldo fue tan grave para el imperio, que la nave insignia ni siquiera pudo arriar su bandera porque: "no había a bordo hombre sano que subiera a desclavarla. Estaban contusos, heridos y muertos sus tripulantes, siendo de los primeros el jefe y muertos cuatro timoneles". Brasil perdió quince buques entre los hundidos, capturados y abandonados, y se cree que murió un tercio de sus 750 hombres, mientras que la flota de Brown conservó todas las naves y sólo tuvo 17 caídos. Sena Pereira se rindió ante Brown, aunque aprovechó la primera oportunidad para fugarse. Juncal es uno de los casos más notables de diferencia a favor de una escuadra en la historia naval universal, y se destacaron junto a Brown los capitanes Drummond, Seguí y Granville.





20 de febrero de 1827: Ituzaingó

Carlos de Alvear es uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia. Pero su actuación en la guerra contra el Brasil fue descollante. Quienes no lo quieren atribuyen sus logros a la casualidad, y los que lo admiran lo adjudican a su condición de estratega genial. El cruce del río Uruguay, en lo que hoy se llama Paso de la Patria, dio lugar a un golpe notable, ya que los brasileños esperaban un ataque contra Montevideo. Alvear y el ejército republicano, que por primera vez se llamó argentino, se dirigieron hacia Porto Alegre, con la intención de dividir el territorio imperial.

Al norte de Bagé, hoy en Rio Grande do Sul, el grueso del ejército al mando de Alvear se topó con las barrancas del río Santa María, y entonces el comandante decidió presentar batalla con sus 8.000 mil hombres a los 10.000 soldados brasileños que lo perseguían al mando del marqués de Barbacena. En ese momento el jefe argentino ordenó a sus jefes de caballería atacar por los flancos al enemigo. Uno de ellos, el francés Federico Brandsen, un veterano oficial de los ejércitos galos, le recriminó: “Ud. nos envía a la muerte”; a lo que el general le contestó: “No me lo imagino a ud. cuestionando a Napoléon”. Se debate aún si Alvear puso en orden a un oficial que no le obedecía frente al enemigo, o si quiso compararse con el “pequeño corso”.

Lo cierto es que la carga de Brandsen significó la victoria argentina, pero también la muerte del coronel. Los brasileños perdieron unos mil hombres y a su segundo jefe, el barón de Cerro Largo. Terminada la batalla unos oficiales patriotas encontraron dispersas las hojas de una partitura compuesta por el emperador Pedro I, que debía estrenarse en la primera victoria brasileña. La pieza musical fue entregada a Alvear, quien la bautizó “Marcha de Ituzaingó” y la remitió al presidente Rivadavia. Con el tiempo se convirtió en un atributo presidencial, junto con la banda y el bastón, y hasta hace no tantos años, cuando el primer mandatario argentino cumplía con algún acto protocolar se interpretaba esta marcha, un poco más cadenciosa que las tradicionales argentinas, dejando traslucir su origen carioca.

Ituzaingó fue una gran victoria argentina en territorio enemigo. Para los brasileños la peor derrota de su ejército en la historia, a tal punto que se la omite en los relatos de la guerra “por la Provincia Cisplatina”. Incluso, hemos sido testigos que hasta hace pocos años ni siquiera figuraba en el guion del Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro.

Quedan para el próximo domingo, si Dios quiere, las batallas febrerianas de las guerras civiles argentinas, que no sólo cambiaron el viento de la historia, sino que marcaron a fuego dos décadas esenciales: 1820 y 1850.