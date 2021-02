Dr. Abdala: “El paciente diabético mayor de 70 años tiene la necesidad y la responsabilidad de vacunarse”

24/02/2021 - 01:30 Santiago

“El paciente diabético mayor de 70 años debe vacunarse, porque necesita reforzar su inmunidad, mejorar sus defensas ante la llegada de los virus del Covid. Tiene la necesidad y la responsabilidad de vacunarse, no tiene mayor riesgo porque se ponga la vacuna. La vacuna es prioritaria y muy importante para el paciente diabético”, enfatizó el doctor Omar Abdala, director del Programa Provincial de Diabetes (Prodiase) y miembro del comité asesor del Programa Nacional de Diabetes.

En dialogo con EL LIBERAL , el especialista puntualizó que el paciente diabético no debe relajarse y “tiene que seguir cuidándose estrictamente, tratar de no cortar su tratamiento, cuidar su higiene diaria, mantener el distanciamiento social igual, porque la pandemia no ha terminado”.

“Al contrario, estamos confundidos socialmente o acostumbrados a la enfermedad. Hay gente que pensábamos que no iba a tener Covid, hoy lo está teniendo, tenga o no diabetes, y nosotros hemos tenido un alto porcentaje de personas con diabetes en las terapias intensivas, como en todo el mundo”, puntualizó.

En este sentido, reveló que el 33% de las personas que fallecieron por Covid en las terapias intensivas fueron diabéticas, “y nosotros no queremos que eso ocurra, queremos que la realidad nos ayude desde las acciones”.

Sobre esta pandemia de coronavirus y su correlación peligrosa con la diabetes, explicó que “esto no es casual, es un fenómeno que tiene que ver con una enfermedad crónica e inflamatorias, como la diabetes que se encuentra con una enfermedad infecto contagiosa viral inflamatoria”.

“Esto altera todo el sistema interno del organismo y hace que se produzcan inflamaciones en todos los órganos con sintomatología absolutamente variada, entonces hoy, el paciente diabético debe cuidarse más que antes, porque hace tres, cuatro o cinco meses atrás, la gente estaba asustada, había incorporado el distanciamiento social, la higiene como algo que podía hacer para evitar la enfermedad, ahora ve que la vacuna la estamos utilizando, y eso los hace creer que el nivel de contagio es menor, y no, es igual”, alertó.

Red de protección

Recordó que durante la pandemia, hubo muchísimos contagios, y la gravedad de estos era superior en aquellas personas que tenían diabetes.

Frente a esta situación, explicó que desde el Programa Provincial de Diabetes, debieron adoptarse estrategias para evitar que los pacientes con esta patología se expongan al contagio.

“La principal tuvo que ver con evitar que los pacientes concurran a los centros de salud donde había aglomeraciones, y decidimos crear un sistema de atención con guardias durante toda la mañana, para que las personas pudieran venir a retirar sus insumos, pero no necesitaban ir a los hospitales a renovar sus recetas, de esa manera evitábamos un contacto, también les permitíamos retirar los insumos desde el programa provincial, eso justificó en el primer tiempo una merma en la cantidad de personas que venían, y no había aglomeración, y tampoco demoraban en su trámite”, indicó.

Prevención: “Hay que encontrarla antes que ella nos encuentre”

Sobre los síntomas que deben alertarnos por la presencia de diabetes, el doctor Abdala enumeró: “Tener mucha sed, orinar mucho, sentir cansancio, picazón en las zonas genitales, visión borrosa, picazón en la piel, adelgazamiento”.

Aunque puntualizó: “A la diabetes hay que encontrarla antes de que ella nos encuentre. Cuando diagnosticamos a una persona con diabetes por los síntomas enumerados, estamos llegando entre cinco y seis años tarde, entonces, si tiene familiares con diabetes, si cursó un embarazo y el bebé nació con cuatro kilos o más, si tiene antecedentes de colesterol alto o hipertensión, si en su familia hay obesos y tiene problemas de diabetes, no espere a tener síntomas, con un análisis de azúcar en sangre, se puede estar al tanto de si tiene o no diabetes”.