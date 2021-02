La visión de dos profesionales que atienden alumnos en clases particulares de apoyo

27/02/2021 - 22:54 Santiago

Por J. Oscar Gerez.



Rita Artaza de Vella y Viviana Martínez son dos profesionales santiagueñas que están en contacto directo con los alumnos de diversos niveles. Con los protocolos que garantizan la seguridad frente a la pandemia, dan clases de apoyo particulares para ayudar a los chicos a alcanzar los objetivos propuestos en la educación formal.

EL LIBERAL les envió tres preguntas para tener sus miradas sobre la situación en la que se encuentran los estudiantes locales luego de un año de virtualidad que ha trastocado todo el sistema establecido y ha obligado a chicos y sus padres a una nueva forma de encarar la educación. Las preguntas fueron las siguientes:

1. Cuáles son las materias de mayor demanda de apoyo?

2. Los chicos quieren volver a las aulas?

3. El 2020 fue un año perdido para la educación?

De las respuestas se desprende que efectivamente para no pocos alumnos la virtualidad ha sido un problema sin solución en las materias prácticas que necesitan de mayor interacción con el docente. También queda claro que muchos padres tuvieron dificultad para apoyar a sus hijos. Ambas profesionales rescatan al 2020 sin embargo como un año que no se perdió y explican sus razones.

Los chicos tienen ganas de volver y el 2021 es el año del desafí o

Rita Artaza de Vella. Analista en gestión educativa y actualmente cursando la Licenciatura en gestión Educativa (UNSE). Forma parte de la red Argentinos por la educación.

1) Las materias que mayor demanda tienen son matemáticas a nivel primario y secundario. Además física y química. Al ser materias prácticas ha sido muy difícil para los chicos comprender por medio de la virtualidad. Son materias que necesitan el contacto cara a cara con un docente que explique “en el momento” y evacue las dudas.

En segundo lugar están las ciencias sociales (historia y geografía). Los chicos no están acostumbrados a leer información extensa y a interpretarla por si mismos. Durante el año pasado se necesitó mayor explicación de los docentes que por razones de tiempo no lo podían hacer y las guías de lectura se tornaban demasiado extensas y poco claras.

2) Los chicos, contrariamente a lo que se puede pensar, han manifestado muchas ganas de volver a la presencialidad, obviamente por volver a compartir con sus compañeros más que nada.

3) No creo que haya sido un año “perdido”. Hubo muchísimas dificultades. Hubo docentes muy comprometidos y otros no tanto. Hubo familias muy comprometidas y otras que no lo hicieron... por varias razones, pero estoy convencida que no fue un año perdido. Hubo un recorte importante de contenidos y los criterios de selección respondieron más a la necesidad de reducir las dificultades para que todos pudieran mínimamente adquirir conocimientos básicos, pero los chicos algo aprendieron. Este año será el verdadero desafío.

Estamos en un analfabetismo tecnológico, hay que trabajar para mejorar

Viviana Martínez. Neuropsicoeducadora y técnica en anestesiología

1) Las materias más comunes son Matemática, Lengua, Ciencias Sociales (Geografía e Historia)

Ciencias Naturales. En ese orden. Tanto en primaria como secundaria. Como consecuencia de lo sucedido en 2020 se agregó Educación Física en gran porcentaje. Eso como novedad. En secundaria se agregan materias referidas a la currícula de Economía (Tecnología de Gestión, Organización, etc.)

2) Hay variedad de respuestas para esa pregunta. En niños de primaria de grados bajos les gusta la idea de encontrarse con compañeros. Y hay un grupo que no quieren por el temor que han generado. Los de alumnos del Secundario hay algunos que quieren volver y otros que no. Pienso que la aparente comodidad de lo virtual los hace pensar que es mejor no asistir. La mayoría con los que trabajo son responsables con el tema del protocolo que hay que tener. Y entienden la responsabilidad que es. Por lo tanto saben cómo actuar al volver a clases. Eso no quiere decir que lo pongan en práctica ya que el reunirse y estar en contacto con amigos es importante para ellos.

También supe de casos, mínima proporción, que no quieren regresar a clase porque los angustia la situación

3) Para mi forma de ver en el 2020 los alumnos que han sido responsables en lo presencial, lo fueron también en lo virtual. Tanto en primaria como secundaria. En el caso de alumnos de secundaria, como dije antes, pueden haber pensado que es más fácil lo virtual, o que es más simple el profesor explica, da tarea y da una fecha de presentación del trabajo. Lo hacían cuando querían si tantas presiones. Solo que llegado a fin de año tuvieron que presentar todo lo que no habían hecho. Y muchos fueron a recuperar en diciembre y ahora en esta instancia. En los grados más bajos se nota que no aprendieron. A los padres les ha sido difícil enseñar a leer y escribir.

Como en las divisiones, resolver problemas, y otros temas que por desconocimiento, o por otros motivos no pueden ayudarlos.

No creo que haya sido un año perdido porque aprendieron mucho sobre el uso de tecnologías. Uso de plataformas virtuales y otras técnicas que hoy en día son importantes. Pienso que hoy estamos ante un analfabetismo de lo tecnológico. Y hay que trabajar para mejorar. Las tecnologías ya están en las escuelas y hay que promover el buen uso de este recurso. Desde lo pedagógico no se cumplieron muchos objetivos en cuanto al aprendizaje de contenidos. También tuve que enseñar a algunos padres cómo ingresar a la plataforma porque no entendían cómo hacerlo.